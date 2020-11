Veertig SNS-geldautomaten tijdelijk buiten gebruik door plofkraken

SNS heeft tijdelijk alle veertig geldautomaten verspreid over het land buiten werking gesteld naar aanleiding van een reeks plofkraken. Dat meldt de bank maandag in een persbericht. Afgelopen maand werden vijf SNS-geldautomaten getroffen door een plofkraak. De laatste was in de nacht van zondag op maandag in het Gelderse Westervoort en veroorzaakte een grote ravage, aldus de Gelderlander.

De veertig machines zijn maandag leeggehaald. Gedurende de sluiting onderzoekt de bank hoe de veiligheid van klanten en omwonenden in de toekomst kan worden gewaarborgd. Het is nog onduidelijk hoelang de apparaten buiten werking blijven. Klanten kunnen in de tussentijd zoals gewoonlijk terecht bij geldautomaten van andere banken.

SNS is niet de eerste bank die maatregelen neemt vanwege het aantal plofkraken. Afgelopen december sloot ABN Amro om dezelfde reden tijdelijk 470 geldautomaten verspreid over het land. Bovendien zijn sinds december alle geldautomaten ‘s nachts dicht - per locatie verschilt vanaf welk tijdstip.

Toename

Het aantal plofkraken nam vorig jaar toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken blijkt dat in 2019 in totaal 71 plofkraken werden gepleegd, tegenover 42 in 2018. Op hoeveel de teller dit jaar staat, is niet bekend.

Naast het aantal neemt met name het geweld toe dat met plofkraken gepaard gaat. Dat zei een NVB-woordvoerder eind vorig jaar tegen NRC. Het gaat niet meer om „simpele vuurwerkbommetjes”, zei hij. De aangerichte schade zou daardoor vele malen groter zijn dan de uiteindelijke buit. Daarnaast lopen omwonenden gevaar door de explosies. Bij een plofkraak proberen criminelen met explosieven een geldautomaat tot ontploffing te brengen teneinde geld buit te maken.

