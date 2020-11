Universiteit onderzoekt beschuldigingen antisemitisme oud-FVD’er Cliteur

Op de Universiteit Leiden gaat een externe onderzoekscommissie zich buigen over beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hoogleraar en voormalig FVD-senator Paul Cliteur lijkt op LinkedIn te bevestigen dat het onderzoek om hem draait. Hij heeft het bericht van de universiteit gedeeld op zijn en zegt in reactie „de uitkomsten met heel veel vertrouwen tegemoet” te zien.

De storm rondom Forum voor Democratie heeft nu ook de Universiteit Leiden bereikt. Daar groeit het ongemak over Paul Cliteur.

Dit weekend sprak rector-magnificus van de Leidse universiteit Carel Stolker zich via Twitter zeer kritisch uit over Cliteur, die naast hoogleraar Encyclopedie voor de Rechtswetenschap ook de promotor, vertrouweling en vriend van FVD-oprichter Thierry Baudet is. Stolker schreef op Twitter dat „het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FVD uiterst zorgelijk is en ook Paul Cliteur raakt”. Hiermee verwees hij naar de onthullingen over antisemitisme binnen de jongerenafdeling van FVD en naar uitspraken die Baudet zelf heeft gedaan.

CarelStolker Carel Stolker 😷 Zeker, Lieke, het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FvD is uiterst zorgelijk en raakt daarmee ook Paul Cliteur. Antisemitisme en racisme, en ook het daarvan niet-afstand nemen, zijn totaal maar dan ook totaal onaanvaardbaar. Wordt snel vervolgd. https://t.co/TVDHD8oJGx 28 november 2020 @ 14:34 Volgen

Min of meer op hetzelfde moment als Stolker zijn tweet plaatste, nam Cliteur in een schriftelijke verklaring zaterdag afstand van het antisemitisme waarmee FVD in verband gebracht wordt. Van de „ideologische lijn” van Forum en van oprichter Thierry Baudet doet hij dat echter niet. „Hij kan mensen provoceren en in verwarring brengen, maar dat is wat anders dan waar hij nu van wordt beschuldigd”, zei Cliteur zaterdag in een interview met universiteitsblad Mare.

Klachten niet serieus genomen

Waar de onderzoekscommissie precies naar gaat kijken, is niet bekend. Mogelijk komen klachten van van medewerkers van de universiteit aan bod, die volgens weblog GeenStijl bij Cliteur hadden geklaagd over extreme uitspraken van Baudet. De FVD-oprichter zou onder meer hebben gezegd dat „de Joden hebben gewonnen” van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen Cliteur hierop werd geattendeerd, zou hij de klachten hebben weggewoven, zo stelden betrokkenen tegenover GeenStijl.

De Universiteit Leiden was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar. In het persbericht schrijft het College van Bestuur dat de beschuldigingen serieus worden genomen „omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat.”