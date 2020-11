‘Turk’ of ‘Marokkaan’ zijn een cool etiket op de vmbo in Venlo

Waarom zou een jongere die in Nederland is geboren en van wie de ouders of grootouders ooit naar Nederland kwamen, zichzelf toch nog ‘Turk’ of ‘Marokkaan’ noemen? Zelfs de sociale wetenschap hecht in dit geval aan eenvoudige, maar misschien iets te simplistische verklaringen: dat jongeren die term nog gebruiken is een teken van onvoltooide integratie, van afstand tot de Nederlandse samenleving.

Pomme van de Weerd (30), taalkundig antropologe, die zich negen maanden onderdompelde in een derde klas vmbo-kader op een school in Venlo, ontdekte dat de werkelijkheid complexer in elkaar zit. „Jongeren die het ene moment nog zeggen dat ze zich niet kunnen voorstellen dat ze ooit naar het land van hun voorouders zullen verhuizen („Dat is echt een andere cultuur, juffrouw”), noemen zichzelf tien seconden later rustig ‘Turk’ of ‘Marokkaan’.”

Want dat is een cool etiket, ontdekte Van de Weerd. „Net als ‘buitenlander’. Het geeft aanzien in de sociale hiërarchie van de klas. ‘Nederlander’ is juist niet cool. Dat staat voor een beetje suffig en voor alles volgens de regeltjes doen.”

Het valt te lezen in het proefschrift Nederlanders and buitenlanders: a sociolinguistic-ethnographic study of ethnic categorization among secundary school pupils, waarop Van de Weerd onlangs promoveerde aan de Universiteit Maastricht.

Van de Weerd opereert graag op het grensvlak van culturele antropologie en taalkunde: „Taal is een lens om het gedrag van en de verhoudingen tussen mensen beter te zien. Het is alleen een soort onderzoek dat in Nederland nog niet erg gebruikelijk is.”

Vlieg op de muur

Van de Weerd kwam per toeval in Venlo terecht. „Anderen uit mijn onderzoeksgroep waren actief op andere plekken in de provincie. Ik zocht daarom in Noord-Limburg en de school in Venlo stemde snel in met mijn komst.”

De vmbo-leerlingen kregen vooraf te horen dat Van de Weerd onderzoek kwam doen naar „iets met taal en identiteit”. Ze was toehoorder in de klas.

„Mijn relatie tot hen was anders dan die van docenten en stagiairs. Ik hoefde ze niets te leren, ze ook niet rustig te houden”, zegt Van de Weerd. „Een geprivilegieerde positie. Toen ze merkten dat ik ook niets doorvertelde van gesprekken waar hun leraren niet van mochten horen, had ik hun vertrouwen.”

Het zorgde ervoor dat Van de Weerd niet alleen een vlieg op de muur kon zijn tijdens lessen, maar na afloop ook met leerlingen in gesprek kon gaan.

Tijdens een door haar bijgewoonde les maatschappijleer vertelde een docent over migratie in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en over inmiddels in onbruik geraakte termen als ‘gastarbeider’ en ‘allochtoon’. „Ook ‘buitenlander’ voelt niet meer fijn”, zei hij in de klas. Maar de leerlingen zagen dat anders, bleek ook na afloop.

Van de Weerd: „Voor hen is het een geuzennaam. Misschien heeft het ook iets te maken met de macht van het getal. Vijftig procent van de leerlingen in de klas heeft op de een of andere manier een migratieachtergrond. Ze zijn zich ook bewust van de labels die in het maatschappelijk debat worden gebruikt. Het kan een slimmigheid zijn: als die etiketten toch bestaan, kun je ze beter in je voordeel gebruiken. Een deel van de docenten gaat mee met die aanduidingen, een ander deel benadrukt dat alle leerlingen toch Nederlanders zijn.”

‘Hollander’

Ook opvallend: in plaats van ‘Nederlander’ werd meestal de term ‘Hollander’ gebruikt. Dat etiket is in Limburg meestal voorbehouden aan mensen die van buiten de eigen provincie komen.

Als het gaat over dat dialect viel het Van de Weerd op dat docenten verschillend reageerden op het niet gebruiken van standaard-Nederlands: „Leerlingen die onderling Turks of Marokkaans spraken, werden daar op aangesproken. Dit was niet de bedoeling. Leerlingen die in het Venloos of Tegels [uit buurtdorp Tegelen] met elkaar praatten, mochten daar gewoon mee doorgaan. Jongeren met een migratieachtergrond heb ik het dialect trouwens niet horen gebruiken.”

‘Rotterdammer, Amsterdammer’

De stad Venlo en de provincie Limburg speelden een bescheiden rol in de taal van de door Van de Weerd gevolgde vmbo’ers. „Uit andere onderzoeken is bekend dat jongeren met een migratieachtergrond in de grote steden, die zichzelf geen ‘Nederlander’ noemen, zich wel ‘Amsterdammer’ of ‘Rotterdammer’ noemen. Dat zijn kennelijk termen die niemand buitensluiten. Maar in deze vmbo-klas werden de etiketten ‘Venlonaar’ of ‘Limburger’ niet vaak gebruikt.”

Het elkaar aanduiden met ‘Nederlander’, ‘buitenlander’, ‘Turk’ of ‘Marokkaan’ overheerste in de klas. Onderzoekster Van de Weerd hoorde de leerlingen niet praten over andere subcategorieën als ‘emo’, ‘skater’ en ‘alto’ of ‘rapper’ en ‘rocker’. De onderzoekster vindt dat niet per se zorgelijk.

Pomme van de Weerd: „Juist omdat ik heb gemerkt dat de labels die wel worden gebruikt zoveel verschillende betekenissen kunnen hebben. Als wetenschapper heb ik daar niets van te vinden. Het is hun keuze. Het zegt wel veel over de maatschappij van en het gebruik van etiketten daarin.”

