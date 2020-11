Toen er nog geen Jos B. in beeld was

Peter R. de Vries stond te trillen toen hij vertelde dat hij stond te trillen toen de politie hem liet weten dat er een doorbraak was in de zaak Nicky Verstappen. Meestal toont De Vries van het brede spectrum aan menselijke emoties op televisie hoofdzakelijk de boosheid, maar zondag in De Zaak Nicky Verstappen: Achter de schermen van het politieonderzoek (RTL) wezen de grimassen van de multifunctionele misdaadverslaggever op tegenstrijdiger emoties. Zijn tranen bleven maar net in hun buisjes.

De Vries begreep ook wel dat al dat uit zijn borst opwellende gevoel „voor mensen die mij maar oppervlakkig kennen vreemd lijkt”. In zijn kantoor toonde hij geroerd een door Jari Litmanen gesigneerd Ajax-shirt dat de ouders van Nicky hem jaren geleden cadeau deden. Daar zat een fraai detail bij: achterop was een handgeschreven kaartje van de ouders geplakt. Acht regels dankbaarheid, keurig op rijm gesteld. En geschreven toen er nog geen verdachte in zicht was.

Inmiddels is de zaak opgelost. Jos B. werd veroordeeld voor misbruik en het veroorzaken van de dood van de in 1998 elfjarige Nicky. Wel werd zondag aan het eind van het eerste deel van het tweeluik nadrukkelijk vermeld dat B. en het Openbaar Ministerie in beroep gaan – een mededeling die moeilijk los kan worden gezien van de poging van B. om via een kort geding RTL van uitzending te weerhouden.

Dat er veel gevoel zit in De zaak Nicky Verstappen zal niemand verbazen. Er is een scène waarin Nicky’s kampgenoten met de politie teruggaan naar de Brunssummerheide waar ze kampeerden. Ze halen herinneringen op, zoals aan hoe ze moesten plassen tegen een v-vormige boom.

Maar de nadruk ligt op het politiewerk. Drie jaar geleden kreeg presentator Ewout Genemans toestemming om het onderzoek te volgen. Er was toen een voor verwantschapsonderzoek geschikt DNA-monster, maar meer nog niet. De documentaire geeft een aardig inkijkje in het verloop van het opsporingswerk voordat men de verdachte te pakken had. Zo is er het moment waarop de onderzoeksleider vertelt dat er een ‘autosomale hit’ is – in een gezelschap (zijn medewerkers) waarin iedereen weet wat dat betekent en dus begint te roepen en te klappen. Ook zijn er gesprekken met rechercheurs die zeggen „een zeer sterk gevoel” te hebben dat de verdachte is overleden. Best vaak gokken politiemensen mis.

Genemans stelt zich dienstbaar op. In een ander programma, Bureau Burgwallen, liep hij agenten die hij volgde soms in de weg en maakte hij eigenhandig ruzie met mogelijke overtreders op straat; hier stelt hij gewoon zijn vragen. De verslaggever mocht ook mee naar de Vogezen, naar een boshut waar B. – maanden eerder – voor het laatst was gezien. Een speurhond snuffelde aan een handdoek die wellicht van B. was geweest en deed onmiddellijk een flinke sprong in de richting van Genemans. Voordat de kijker aan een werkelijk spontane ontknoping kon denken, scharrelde het dier echter alweer de andere kant op. Terwijl de Fransen met een helikopter waren uitgerukt, maakte een van de Nederlanders duidelijk dat overbodig te vinden.

Er is niets baanbrekends aan De Zaak Nicky Verstappen en alle informatie zal netjes door de zeef van de politievoorlichting zijn gegaan. Maar het feit dat de onderzoekers aan het woord komen op het moment dat ze zelf nog in onzekerheid verkeren over de afloop, maakt dat het programma zich prettig onderscheidt van de geijkte terugblikken op grote misdaadzaken. Nog los van de opmerkelijke gevoelsuitingen van Peter R. de Vries, de man die wij met ons zeventien miljoenen „slechts oppervlakkig kennen”.