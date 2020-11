Storing kost de president van Japanse aandelenbeurs de kop

Welgemeende excuses konden de Japanse beurstopman niet redden. Koichiro Miyahara is maandag ontslagen, nadat ‘zijn’ aandelenbeurs van Tokio een volle dag plat kwam te liggen als gevolg van een technische storing. Het vertrouwen van de aandelenwereld in de Tokiose beurs is „aanzienlijk geschonden”, oordeelt de toezichthouder bijna twee maanden na het debacle.

Zijn opvolger, Akira Kiyota, beloofde maandag het vertrouwen van de beleggers terug te winnen. Kiyota zegde tevens toe dat hij de komende maanden de helft minder gaat verdienen dan gebruikelijk. Ook andere beursbestuurders in Tokio gaan tijdelijk inleveren.

Een klein stukje hardware van IT-leverancier Fujitsu legde de beurs op 1 oktober volledig plat. De oorzaak van de storing werd snel gevonden, maar toch werd de handel pas een dag later gestart. Het risico op nieuwe storingen werd te groot geacht, zeker toen het backupsysteem aanvankelijk weigerde op te starten.

De schermen op de derde beurs van de wereld – de in Tokio genoteerde bedrijven zijn in totaal zo’n 6.000 miljard dollar (ruim 5.000 miljard euro) waard – bleven op zwart. Alleen op de New York Stock Exchange en de Nasdaq hebben de genoteerde bedrijven bij elkaar een hogere beurswaarde.

Zelden volle dag storing

Storingen komen vaker voor op beurzen, maar zelden een volle dag. Eveneens in oktober lag de handel op de beurzen van Euronext (onder meer Parijs en Amsterdam) enkele uren stil, maar die kon in de middag hervat worden.

Zoals zo vaak bij een storing, kwam deze ook in Japan bijzonder ongelegen. Het gebeurde op de eerste dag van de maand en daarmee de eerste dag van het nieuwe kwartaal. Dan worden de portefeuilles van institutionele beleggers vaak aangepast.

De eerste oktober is in Japan ook extra belangrijk omdat dan de tweede helft van het financiële jaar begint. Daar kwam bij dat de koersen in het Westen op de dag voor de storing waren gestegen, waardoor Aziatische beleggers op dat positieve sentiment wilden inspelen. Behalve Tokio kon er ook in de Japanse steden Sapporo, Nagoya en Fukuoka niet worden gehandeld. Sinds de overstap in 1999 op elektronische handel in Tokio had de aandelenhandel niet zo lang door een storing stilgelegen.

Dat er een volle dag niet kon worden gehandeld, noemde de Japanse minister van Financiën Taro Aso „bijzonder betreurenswaardig”. Voor dat harde oordeel had de bewindsman nog een bijkomende reden. Japan was net een campagne begonnen om buitenlandse beleggers weg te lokken bij de beurs in Hongkong, waar de invloed van China toeneemt. Tweederde van de handel in Tokio komt voor rekening van niet-Japanse marktpartijen.