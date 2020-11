Speelgoedmaker Hasbro mee in vrije val Disney

Als je een kamer zou hebben waarin je met een knop de zwaartekracht kan uitzetten, zou dat een goed beeld schetsen van wat de coronacrisis in de speelgoedsector teweegbrengt. Mokken, tafels, boeken – alles in die ruimte gaat opeens zweven. Wie eerst veilig op de grond stond, vliegt nu door de lucht, wild met de armen om zich heen grijpend.

In zo’n kamer zonder zwaartekracht krijgen zaken een ander belang. Die stoel waar je altijd lekker op zat, is zwevend nutteloos. Plots blijkt de muur, eerst een saai grijs vlak met kalender, het belangrijkst om je nog te kunnen verplaatsen.

In de strijd tussen de Amerikaanse bedrijven Hasbro en Mattel, zeg maar de Coca-Cola en Pepsi van de speelgoedindustrie, gold de laatste jaren één zekerheid: als een gulzige Pac-Man vrat Hasbro een steeds groter deel van de markt op, ten koste van Mattel. Hasbro’s succes dreef op de miljoenen Elsa-poppen, Darth Vader-miniaturen en andere producten die het verkocht onder licentie van entertainmentreus Disney. De speelgoedmaker liftte zo mee met Disneys niet te remmen filmsuccessen. De concurrent kreeg intussen vooral klappen: de jeugd beweegt liever met vingers over een beeldscherm dan dat ze met Mattels Barbiepoppen speelt.

En toen kwam corona. De zwaartekrachtknop in de kamer werd ingedrukt.

Mattel presenteerde eind oktober onverwacht goede cijfers over het derde kwartaal. Het Californische bedrijf, dat naast Barbie ook merken als Hot Wheels en Fisher-Price voert, noteerde 10 procent hogere verkopen. Zo hard was de omzet in geen tien jaar gestegen. Hasbro, eigenaar van Monopoly en Transformers, zag zijn afzet juist met 4 procent dalen.

Pretparken dicht

„Ga je naar een pretpark van Disney, dan zie je niet één familie vertrekken zonder Mickey Mouse-pop”, zegt Cor Blankestijn, die voor ING de speelgoedmarkt volgt. Die poppen maakt Hasbro. Maar alle Disney-parken waren dit jaar lange tijd dicht en sommige zijn dat nog steeds. Dat geldt ook voor de bioscopen, waardoor Disney nauwelijks nieuwe films kon uitbrengen. Hasbro’s omzet daalde daardoor flink. Disney, jarenlang een comfortabele fauteuil, bleek nutteloos in de gewichtloze kamer.

De cijfers over vorig jaar onderstrepen die afhankelijkheid. Van Hasbro’s 4,7 miljard dollar omzet (3,9 miljard euro) komt een kwart uit partner brands, eigenlijk alleen Disney. De 4,5 miljard dollar omzet van Mattel komt slechts voor een achtste uit andere merken.

Bij Mattel heeft de coronacrisis vooral positief effect. „De vraag naar speelgoed trekt aan”, zegt Blankestijn. „Mensen moeten met het hele gezin thuisblijven. Dus er is speelgoed nodig om kinderen bezig te houden.”

Barbie, die Mattel de laatste jaren steeds moeilijker kwijt kon, profiteert hier bovengemiddeld van. In het derde kwartaal steeg de verkoop van die poppen met 30 procent. Hasbro profiteert met het bordspel Monopoly ook van thuiszitters, maar niet genoeg om de ‘Disney-terugval’ te compenseren.

Dat speelgoed nu over het algemeen goed verkoopt, is een opsteker voor een branche die het al enige tijd zwaar heeft, zegt Blankestijn. Want de trend was: ouders kopen minder speelgoed. Hun kinderen zitten liever op de iPad. De grootste klap voor de sector was het faillissement van Toys ‘R’ Us in 2017, waardoor Hasbro en Mattel een enorme afnemer verloren.

Of het nu echt structureel beter gaat in de speelgoedbranche? Wim Zwanenburg, analist bij vermogensbeheerder Stroeve Lemberger, twijfelt. „Nu hebben ze een goed jaar. Maar de industrie vernieuwt nauwelijks en blijft daardoor achter.”

Zelf heeft Zwanenburg net voor het eerst in jaren een bordspel besteld: Pandemic. Voor tijdens de feestdagen.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven