S&P slaat grote slag in markt voor zakelijke informatie met overname IHS Markit

Een megaovername in de wereld van de zakelijke informatie. De Amerikaanse dataleverancier S&P Global, met name bekend van de kredietbeoordelingen, koopt zijn branchegenoot IHS Markit. Dat hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt.

De overname van het Brits-Amerikaanse IHS Markit is een van de grootste zakelijke deals van het jaar tot nu toe. S&P Global betaalt 44 miljard dollar (bijna 37 miljard euro), inclusief een schuld van circa 4,8 miljard dollar.

S&P Global, kort voor Standard & Poor’s, levert schuldenratio’s van landen en bedrijven en adviseert beleggers of ze zaken moeten doen met een onderneming of moeten investeren in obligaties, maar verkoopt ook informatie over bijvoorbeeld kapitaalmarkten en de handel in goederen als goud, olie en graan. S&P Global is sinds 2011 een zelfstandig bedrijf. Daarvoor was het onderdeel van informatieconcern en uitgeverij McGraw-Hill.

Lees ook dit verhaal over kredietbeoordelaars en klimaat: Het klimaat wordt steeds meer een kredietrisico

IHS Markit bestaat in de huidige vorm sinds 2016. Toen kocht IHS het bedrijf Markit voor 6 miljard dollar. De groep levert informatie over onder meer de auto- en motorindustrie en technologiebedrijven. Tot eind vorig jaar gaf IHS Markit ook het bekende Jane’s Defence Weekly uit, het vakblad en de informatieleverancier voor militaire zaken. Dat is nu in handen van de Londense investeerder Montagu.

S&P Global en IHS Markit hebben samen een omzet van 11,6 miljard dollar en samen rond de 37.000 werknemers. S&P is anderhalf keer zo groot als IHS Markit.

Dat uit zich ook in de eigendomsverhouding binnen het nieuwe concern. De aandeelhouders van S&P Global krijgen circa tweederde van het fusiebedrijf in handen, de eigenaren van IHS Markit een derde. S&P-topman Douglas Peterson blijft de baas. S&P’s Nederlandse financieel directeur Ewout Steenbergen blijft ook verantwoordelijk voor de financiën van het fusiebedrijf.

De transactie, die nog moet worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten, weerspiegelt de toenemende concurrentie op de markt voor zakelijke informatie. Zo wil de London Stock Exchange voor 27 miljard dollar dataleverancier Refinitiv overnemen, dat tot 2018 onderdeel was Thomson Reuters.

Digitaliseringsslag

Kennis is alles. En dat mag wat kosten. Bedrijven, overheden en organisaties hebben er veel geld voor over in deze onzekere tijden. Zeker als aanbieders als S&P Global, IHS Markit, Thomson Reuters en Bloomberg die kennis ook nog op een slimme, geautomatiseerde manier kunnen ontsluiten voor hun klanten.

De grote informatieleveranciers – ook RELX, het voormalige Reed Elsevier, en Wolters Kluwer – bevinden zich daarbij in een nieuwe digitaliseringsslag. In de afgelopen decennia hebben zij hun papieren informatie omgezet in digitale data. Ze hebben de kennis online beschikbaar gemaakt in databases en nu gebruiken ze kunstmatige intelligente software (‘machine learning’) om patronen te ontdekken in de vaak ongestructureerde data van bedrijven. De concurrentie kwam daarbij altijd van collega-uitgevers maar nu ook van technologiebedrijven als Google en Amazon.