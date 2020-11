Elke dinsdagochtend gaat mijn man naar de markt. Zo ook vandaag, gekleed in een trainingspak met de bekende witte strepen en een baard van een paar dagen omdat ik dat zo leuk vind en hij dan volgens mij de looks van Sean Connery krijgt.

Aangekomen bij zijn favoriete kraam, de aardappelboer, komt er een dame naast hem staan en vraagt: „Mijnheer, bent u vroeger ook marktkoopman geweest?”

Mijn man keert zich naar de dame en antwoordt: „Nee mevrouw, ik ben achtendertig jaar huisarts geweest.”

Even valt er een stilte en dan zegt ze: „Dat is ook een mooi beroep.”

