Prins steggelt met PvdA over ‘Bernhard-belasting’

De PvdA heeft zich de woede op de hals gehaald van prins Bernhard, door zijn naam te gebruiken voor een belastingplan. Met de zogeheten „prins Bernhard-belasting”, waarbij pandeigenaren met vijf of meer huizen inkomstenbelasting moeten betalen over huurinkomsten en vermogenswinsten, willen de sociaaldemocraten huisjesmelkers aanpakken. De prins zegt het maandag in De Telegraaf „vreemd” te vinden dat het plan zijn naam draagt.

Bernhard vindt dat de PvdA „uit moet gaan van eigen kracht”, en „daarbij niet één persoon moet betrekken”. „Los van het feit dat ze mijn naam gebruiken op basis van artikelen in de pers en niet de feiten”, zegt hij.

Volgens de krant heeft Menno de Jong, zakenpartner van prins Bernhard, een reeks boze e-mails naar de partij gestuurd over het voorstel, daarbij zou hij zelfs zinspelen op juridische stappen. „Particuliere beleggers wegzetten als graaiers of halve criminelen is leuk voor de bühne, maar lost het probleem niet op”, schreef hij in één van de mails. De Jong vindt dat de PvdA „demoniserend” te werk gaat. Het Parool schreef in 2017 dat prins Bernhard 590 panden in Nederland bezit, het grootste deel daarvan (349) zou in Amsterdam staan.

De PvdA zegt de term niet uit haar verkiezingsprogramma te schrappen. „Als Tweede Kamerlid ben ik vrij maatschappelijke thema’s aan de kaak te stellen en daar de woorden en benamingen bij te kiezen die ik gepast vind”, reageert Tweede Kamerlid en woordvoerder wonen Henk Nijboer in De Telegraaf. Nijboer vindt de term passend en hoopt dat Bernhard meer belasting gaat betalen. „We laten ons niet onder druk zetten door dreigen en rechtszaken.”

