Ouderdom uitzitten

In korte tijd las ik zowel een roman als een verhaal over bejaarde mensen; beide maakten grote indruk. De autobiografische roman heet Afscheid en werd geschreven door Cherry Duyns, die als filmmaker bij de VPRO bekendheid kreeg en al eerder enkele romans schreef.

Het verhaal, getiteld ‘De huursoldaten van Hippocrates’, is afkomstig van een debutante, Mathilde Waye, en is opgenomen in de bundel Een winter vol verhalen, waarin Waye een onbekende naam is tussen allerlei bekende auteurs van verhalen en gedichten.

Afscheid zou ik liever een memoir dan een roman noemen als het niet zo’n lelijk woord was. Maar het zou in dit geval wel beter de lading hebben gedekt: een niet-fictioneel boek van een zoon over het leven van zijn moeder. Duyns’ Duitse moeder had een grillig leven geleid toen ze op 96-jarige leeftijd in Wuppertal overleed. Ze verliet in 1952 haar man, Cherry’s vader, met wie ze een variétéduo had gevormd, en vestigde zich met Cherry (geboren in 1944) in Wuppertal. Na twee jaar neemt zijn vader hem terug naar Nederland (Haarlem), ook al heeft hij geen tijd voor zijn zoon en laat hij de opvoeding over aan zijn moeder, Cherry’s grootmoeder dus.

Je zou op grond van deze voorgeschiedenis verwachten dat de zoon, nu zelf ook bejaard, een ijzig relaas schrijft waarin hij meer omziet in wrok dan in weemoed. Een moeder die haar kind eerst meeneemt en enkele jaren later afstaat aan een vader die het niet wil opvoeden – het lijkt een goudmijn voor de autobiografische schrijver. Toch gaat het boek niet die rancuneuze kant op om de eenvoudige reden dat Duyns dergelijke gevoelens niet heeft, of niet heeft toegelaten. Hij is zijn ouders blijven respecteren.

Dat leidt tot deze sleutelscène aan haar ziekbed: „Ik probeer haar zoon te zijn, maar ik voel geen vanzelfsprekendheid. Ik weet niet hoe een zoon zich dient te gedragen. Zij is mij dierbaar maar zij is ook iemand die ik niet goed ken. Ik denk dat vertrouwelijkheid ontbreekt door onze gescheiden levens. We hebben er nooit over gesproken, ik heb de behoefte niet gehad.”

Toch is Afscheid geen afstandelijk boek geworden. Duyns vermijdt weliswaar sentimentaliteit, maar hij schrijft in zijn sobere stijl met veel inlevingsvermogen over zijn moeder en haar ontluisterende neergang in haar laatste jaren. Ik onderging het als een beklemmend boek: wie oud wordt, ziet hier zijn voorland.

Afscheid gaat vooral over oud worden, het korte verhaal van Mathilde Waye over oud zijn. Het speelt zich af in een verzorgingstehuis waar mevrouw en meneer X lusteloos hun ouderdom uitzitten, omringd door bedillerige professionele hulpverleners, „huursoldaten uit de legers van Hippocrates en Polis, de god van de zorgkosten”. In zeven wrang-hilarische pagina’s schetst Waye een onontkoombaar beeld van levens die in een uitgesteld sterven zijn uitgemond.

„‘En hoe is het nou met U, meneer X’ heeft zojuist de bezoekster van vandaag gevraagd. Elke keer slaat het bij meneer X weer in als een bom. Persoonlijke aandacht. Dit is dus precies wat hij vreest. Dat de thuishulpen hem erbij betrekken, hem met vragen gaan bestoken, dat hij het doelwit is van hun compassie. Zij komen toch voor mevrouw?”

Debuteren met zo’n voortreffelijk verhaal is vooral prettig als je nog een flink aantal jaren hebt te gaan.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 november 2020