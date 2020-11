Mozarts ‘Nozze’ opgefrist tot anderhalvemeter-opera

De gravin legde het dubbelloopsgeweer toch maar weer weg. Ze had haar man wel erg snel vergeving geschonken voor zijn promiscuïteit, jaloezie en rancune. En dus laadde ze bij nader inzien diens jachtwapen en nam hem onder schot om even te ervaren hoe dat voelt. Het illustreert het dramaturgische probleem, waarvan Mozart en zijn librettist nog de staart meekregen: opera werd geacht goed af te lopen, een les in moraliteit.

Dus zit je ruim twee uur te kijken naar een boosaardige en complotterende graaf, die afkoerst op zijn ondergang, maar in de slotminuten wonderbaarlijk ontsnapt. „Je kunt een lawine niet vlak voor het bergdorp tot stilstand brengen”, vond de schrijver Nabokov. Hij ging dan ook nooit naar de opera. Al had het genre toen inmiddels een andere afslag genomen, en was het toneel na afloop bezaaid met doden.

Met dat dubbelloopsgeweer aan het einde van Le Nozze di Figaro wil regisseur David Bösch maar uitdrukken dat we ons als toeschouwer niet moeten laten misleiden door dit voorgeschreven happy end. De Nationale Opera hernam zijn visie met een cast van jonge talenten. Zondagavond was de online première van de opera, waarvan de repetities al in volle gang waren toen nieuwe coronamaatregelen het onmogelijk maakte om de vertolking met zaalpubliek te doen.

Onweerstaanbare lokroep

Het stuk werd voor deze gelegenheid ingekort tot iets meer dan twee uur: het koor verdween, dat gold ook de kokette bijrol van Barbarina. Helaas behoorde tot de ‘collateral damage’ eveneens het duettino Crudel! tussen de geile graaf en de door hem begeerde dienstbode Susanna. Maar verder friste het wegsnijden van vele nodeloze verwikkelingen de totale Nozze flink op.

Het wat onheilspellende decor van vier jaar geleden past nog altijd beter bij een Shakespeareaans koningsdrama als MacBeth: je kunt je er aan weinig warmen. De komedie schuilt in attributen als hometrainers en spaarvarkens, en in de personenregie. Baritons Davide Luciano (graaf) en Riccardo Fassi (Figaro) serveren hun machismo overtuigend uit, al zijn hun karakters tenslotte niet opgewassen tegen de dienstmeid Susanna – Figaro’s echtgenote in spe en beoogd minnares van de graaf: de wendbare sopraan Ying Fang had alle benodigde noten op haar zang. Haar laatste aria Deh vieni (kom, vreugde van mijn hart) vormde een onweerstaanbare lokroep.

Mezzo Polly Leech leefde zich met verve uit als de oversekste adolescent Cherubino. Sopraan Ruzan Mantashyan (gravin) was in een strakker acteerkorset gedrongen, wat iets van de glans van haar zang haalde. De motor van deze voorstelling bleef het Nederlands Kamerorkest, dat de vaart en spanning erin hield met dirigent Riccardo Minasi; hij gaf het verkleinde ensemble de dynamiek en wendbaarheid van een barokgezelschap. En zo meeslepend, dat het nauwelijks opviel dat er geen omhelzingen zaten in deze anderhalvemeteropera over liefde.

Opera Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart. Door: De Nationale Opera. Nederlands Kamerorkest o.l.v. Riccardo Minasi. Gehoord: 29/11 digitaal. T/m 27/12 op: operaballet.nl ●●●●●