Italië wil dat ECB staatsschuld kwijtscheldt, maar Frankfurt peinst er niet over

Ze buitelden de afgelopen weken over elkaar heen, de bestuurders van de Europese Centrale Bank die Italiaanse politici luid, duidelijk en klip en klaar wilden laten weten: nee. Dit kan niet.

Ze reageerden op een idee dat nu rondzingt in de Italiaanse politiek: dat de ECB een deel van de Italiaanse staatsschuld moet gaan kwijtschelden. Het is een even wild als onmogelijk voorstel, dat niettemin de aandacht vestigt op een probleem dat binnen de eurozone moeilijk te negeren valt. Het probleem van de Italiaanse staatschuld, die al torenhoog was vóór de coronacrisis en die nu onhoudbaar dreigt te worden.

De ophef begon met een interview in de krant La Repubblica, op 14 november. David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement en lid van de regerende Italiaanse Democraten, zei dat hij het „een interessante werkhypothese” vindt om de schulden die de Italiaanse staat tijdens de coronacrisis heeft gemaakt, door „Europa” te laten „annuleren”.

De Italiaanse staatsschuld neemt toe van krap 135 procent van het bruto binnenlands product in 2019 naar krap 160 procent in 2021, volgens een recente raming van de Europese Commissie. De Europese maximumnorm is 60 procent.

Sassoli noemde de ECB niet bij naam in het interview, maar de goede verstaanders in Frankfurt wisten dat het om hen ging. Het is de ECB die, in het kader van haar ‘pandemienoodopkoopprogramma’, de meeste schulden opkoopt die lidstaten nu maken om de coronacrisis te lijf te gaan. De ECB koopt in totaal 1.350 miljard euro aan schuld op tot juni.

‘Kwijtschelden verboden’

Luis de Guindos, de Spaanse vice-president van de ECB, reageerde op het interview van Sassoli met de mededeling dat het kwijtschelden van de schuld door de ECB „verboden” is. Hij verwees op de Italiaanse tv naar het EU-verdrag waarin staat dat regeringen zich niet mogen laten financieren door de centrale bank (dit wordt ‘monetaire financiering’ genoemd). Juristen gaan ervan uit dat het kwijtschelden van schulden door de ECB niet zal worden geaccepteerd door de Europese rechter. Monetaire financiering is verboden toen de euro werd opgericht, omdat het in het verleden heeft geleid tot hyperinflatie. Denk aan Zimbabwe of Venezuela.

Ondanks De Guindos’ duidelijke taal kreeg Christine Lagarde, de president van de ECB, tijdens een hoorzitting in het Europarlement op 19 november enkele malen de vraag of de ECB de schulden niet tóch kon wegstrepen. „Ik stel mezelf deze vraag niet eens – zo simpel is het – want alles wat daarop lijkt zou simpelweg een schending van het verdrag betekenen”, zo luidde haar ferme antwoord. Ze werd gesteund door andere ECB-bestuursleden, onder wie de Italiaan Fabio Panetta die stelde dat het idee van kwijtschelding niet alleen onwettig is, maar ook „destabiliserend” zou werken.

Eurolanden akkoord over hervorming noodfonds ESM Na een jaar vertraging zijn eurolanden het maandagavond eens geworden over hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Met de hervorming krijgt het noodfonds zelf een grotere rol bij de vormgeving van de hulpprogramma’s. Ook wordt het makkelijker besluiten te nemen over het herstructureren van schuld van landen die een noodlening krijgen. Dat laatste onderdeel leidde er vorig jaar december nog toe dat Italië op het laatste moment weigerde in te stemmen. Met name de Italiaanse coalitiepartij Vijfsterrenbeweging maakte bezwaar, omdat de aanpassing er volgens hen toe zou leiden dat andere landen Italië konden dwingen tot schuldsanering. De hervorming werd uitgesteld, en juist daarom kan Italië er nu toch mee instemmen. Door de vertraging viel het akkoord maandag samen met een ander besluit: om het ESM al sneller dan gepland in te gaan zetten als noodfonds in laatste instantie voor omvallende banken. Dat was juist een Italiaanse wens en als totaalpakket gaat het land nu ook akkoord met de ESM-hervorming. Het betekent dat het ESM vanaf 2020 niet alleen landen in nood een lening kan geven, maar ook ‘achtervang’ gaat worden voor banken. Voorlopige afspraken daarover werden in 2018 al gemaakt. Wel stelden onder meer Nederland en Duitsland toen de eis dat landen het aandeel slecht-renderende leningen die bij hun banken op de balans staan zouden terugbrengen. Dat is sindsdien grotendeels gebeurd, en nadat extra toezeggingen deze week herhaald werden, konden ook de ‘noordelijke’ eurolanden akkoord gaan. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) sprak maandag in het bijzonder van afspraken over extra toezicht op banken in Griekenland en Cyprus.

Niettemin waren andere Italiaanse politici inmiddels op ideeën gebracht. Direct meldde de rechts-populistische oppositieleider Matteo Salvini zich: zijn partij had dit al eerder voorgesteld en nu nam het „establishment” het blijkbaar over. En afgelopen woensdag gaf Riccardo Fraccaro, een hoge adviseur van premier Giuseppe Conte, een interview aan persbureau Bloomberg, waarin hij stelde dat „het monetair beleid het expansieve begrotingsbeleid van de lidstaten op alle mogelijke manieren moet steunen”. Conte zelf houdt zich wijselijk op de vlakte.

Door overheden massaal te hulp te schieten in de coronacrisis wekt de ECB, zo lijkt het, bij sommigen alleen maar nóg meer verwachtingen. In de zomer hadden linkse Franse politici al geopperd dat de ECB de staatsschulden die zij opkoopt, moet kwijtschelden. De chef van de Franse nationale centrale bank François Villeroy de Galhau noemde het idee vorige week „een gevaarlijk pad” voor het vertrouwen in de euro.

Maar hoe gevaarlijk het idee ook moge zijn, het debat erover laat wel zien dat de eurozone met een groot schuldenprobleem zit, met name in Italië. De aanzwellende schuldenberg gaat in dit land al jaren samen met een zeer zwakke economie. Omdat Italië, de derde economie van de eurozone, amper groei laat zien, kan het land de schulden slecht dragen. In maart, toen de coronacrisis uitbrak, schoot de rente op de Italiaanse staatsschuld omhoog omdat beleggers financiële problemen vreesden in het land. Ook de Spaanse rente steeg. Om een nieuwe eurocrisis (zoals in 2011-2012) in de kiem te smoren, intervenieerde de ECB met de pandemieopkopen, die de Zuid-Europese rentes drukten.

De coronaopkopen zijn flexibel ingericht, zodat landen in nood extra kunnen worden geholpen. Tot dusver is 18,6 procent van de door de ECB gekochte staatsobligaties Italiaans. Dit is naar verhouding veel: Italië heeft een aandeel van slechts 13,8 procent in het kapitaal van de ECB.

Pandemieopkopen

De zorg neemt toe over wat er gaat gebeuren als de ECB stopt met de pandemieopkopen, die vooralsnog moeten duren tot juni 2021. Zeker als het coronavaccin tegen die tijd wordt toegepast, zal het voor de centrale bank lastig te verdedigen zijn om door te gaan met de steun. „Voorlopig heeft de interventie [van de ECB] de zorgen over de Italiaanse schuld verlicht, maar zonder die interventie is Italië kwetsbaar voor een schuldencrisis”, schrijft de Brusselse denktank Bruegel in een analyse.

Steeds vaker valt in discussies over de Italiaanse staatsschuld het gevoelige woord ‘herstructurering’. Dat kan betekenen dat particuliere beleggers die Italiaanse staatsobligaties bezitten verliezen moeten nemen, zoals eerder bij de Griekse staatsschuld gebeurde. Het kan ook betekenen dat Italië, net als onder meer Griekenland, moet worden gered door het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Dat noodfonds kan landen bijstaan met ultragoedkope langetermijnleningen, zodat staatsschulden betaalbaarder worden. Maar het ESM eist doorgaans hervormingen en bezuinigingen – een perspectief dat voor het trotse Italië tot nu toe weinig aanlokkelijk was.

