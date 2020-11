‘Ik heb routine en structuur nodig’

in

‘Ik ben jarenlang illustrator geweest. Al op mijn vijftiende verkocht ik mijn eerste portretjes, later groeide dat uit tot mijn eigen bedrijf. Ik maakte onder meer portretten en geboortekaartjes. Ik studeerde aan verschillende kunstacademies en volgde een bachelor Engels, maar die studies heb ik allemaal niet afgemaakt.

„Het geld dat ik verdiende met illustreren, was niet genoeg om goed van rond te komen. Ik had er verschillende baantjes naast: ik werkte in winkels en werd als zeemeermin of prinses ingehuurd voor kinderfeestjes en evenementen. Zolang het kon, had ik mijn studielening bij DUO op maximaal staan.

„Begin vorig jaar was ik er ineens helemaal klaar mee dat ik overal bleef aanrommelen. Ik wilde iets wezenlijks doen. Ik besloot een vaste baan te zoeken. Zo kwam ik in september 2019 als trainee in de onlinemarketing terecht. Via dat traineebedrijf word ik nu als marketeer gedetacheerd bij een kredietinformatieverstrekker en bij een verkoper van veganistische producten. Ik ontwerp onder meer marketingmateriaal en schrijf teksten voor hun websites en blogs.

„Niet lang na mijn carrièreswitch kreeg ik – na een lang traject in de ggz – de diagnose autisme. Er viel een hoop op z’n plek. Dit verklaarde waarom ik moeite had met de ongestructureerdheid van de kunstacademie, waarom ik doodmoe werd van alle prikkels als winkelmedewerker en waarom het freelancen me zwaar viel. Ik heb routine, structuur en stabiliteit nodig. Een vaste baan en vast salaris bieden mij dat. Ik hou nu veel meer energie over.”

uit

‘Ik ben administratief een ongeleid projectiel. Mijn vriend zorgt dat onze rekeningen betaald worden. Ik stort een vast bedrag per maand op zijn rekening. Boodschappen betalen we allebei. Ik denk dat ik daar iets meer aan uitgeef dan hij.

„In de supermarkt probeer ik op te letten. Ik zal niet zo snel A-merken kopen. Ik weet hoe het is om met weinig geld rond te komen. Dan haalde ik voor 8 euro groenten voor de hele week op de markt. Rijst en pasta kocht ik online in bulkhoeveelheden. Ik eet veganistisch, maar zorgde dat ik mijn voedingswaarden uit bijvoorbeeld bonen of spinazie haalde.

„Aan kleding geef ik weinig uit. Ik heb een redelijk excentrieke kledingstijl en scoor op rommelmarkten graag nét die ene leuke jas uit de jaren 70. Wat kapotgaat, repareer ik. Ik heb net een nieuwe knoop aan mijn vijf jaar oude winterjas gezet.

„Door mijn vaste baan heb ik meer financiële ruimte. Maar omdat ik net verhuisd ben, heb ik veel meubels moeten kopen en de huur is nu hoger. Het liefst zou ik een huis kopen, maar met 50.000 euro studieschuld is dat lastig. Ik heb er achteraf spijt van dat ik zo veel heb geleend.”

Netto-inkomen: 2.070 euro (vast salaris 1.700 euro, nabestaandenuitkering 150 euro, zorgtoeslag 100 euro, freelance illustratiewerk 120 euro) Vaste lasten: huur 647,50 euro, g/w/l 50 euro, boodschappen 150 euro, zorgverzekering met gespreid eigen risico 150 euro, internet 20 euro, telefoon 40 euro, Netflix 7,50 euro Sparen: 50 euro Laatste grote aankoop: laptop 1.800 euro (zakelijk)

