Het turbulente leven van Maradona als spiegel voor de sport

Zelden maakte de dood van een sporter zoveel los, wereldwijd, als het overlijden van Diego Maradona. De Argentijnse voetballer, die vorige week op 60-jarige leeftijd stierf aan een hartaanval, werd door velen beschouwd als de grootste van allemaal.

Tot in alle uithoeken van de wereld was Maradona ongeëvenaard populair vanwege zijn dominantie als speler, waarmee hij Argentinië eigenhandig naar een wereldtitel leidde, en het relatief kleine Napoli een plaats in de voetbalgeschiedenis bezorgde. Op het veld was hij tovenaar en kunstenaar tegelijk, alleskunner zonder zwakke plekken.

In Argentinië viel hem een bijna religieuze verering ten deel op plekken waar hij zijn kunsten liet zien. Dat had alles te maken met wie hij was en waar hij vandaan kwam; zijn prestaties op het veld waren slechts een deel van het verhaal.

Wat er ook op zijn pad kwam, aan successen of decepties, voor Maradona, opgegroeid in een sloppenwijk in Buenos Aires, stond voetbal gelijk aan vrijheid. Gedurende zijn hele roerige leven bleef hij grenzeloos liefhebber van het spel, het speelse jochie dat genoeg had aan een bal. Geniaal, maar vol met streken en menselijke zwakheden. Net als iedereen. En de wereld mocht het zien. Zelden werden die contrasten zichtbaarder in de sport dan bij Diego Maradona.

Over de andere, donkere kant van Maradona werd in de tweede helft van zijn leven nog veel meer geschreven dan over zijn doelpunten, dribbels en solo’s.

Diego Maradona werd in de jaren tachtig een van de eerste voetbalsterren die opgroeide voor de camera, prooi van uitbuiters die vertier en geld zagen in het wonderkind. Als in een circusact had hij als tienjarige al zijn voetbaltrucs laten zien aan het volk, op zaterdagavond op televisie, of op zondagmiddag in een vol stadion, in de rust van een profwedstrijd.

De camera’s lieten hem nooit meer los. Zelfs zijn verjaardagsfeesten waren live te zien op tv. Een privéleven had Maradona niet. Hij leek er ook niet om te malen. De constante aandacht, de torenhoge verwachtingen en de oneindige verleidingen in een commercialiserende voetbalwereld maakten van het supertalent ook een vroeg slachtoffer van wat inmiddels het moderne voetbal heet.

Nog tijdens zijn actieve carrière waren de negatieve uitwassen zichtbaar. Een leven vol excessen, misbruik van drank en drugs, dopinggebruik, wapens, criminele vrienden. Talloze keren werd hij in ziekenhuizen en klinieken opgenomen met gezondheidsschade of wegens zijn verslavingen, maar Maradona poetste zijn zwakheden nooit weg. Hij was ook maar een mens.

Tegenwoordig is dat moderne voetbal een miljardenindustrie, met spelers die voor meer dan honderd miljoen worden getransfereerd. Een wereld waarin elke beweging en elke uitspraak wordt opgevangen, en uitvergroot zijn weg vindt in talloze media. Spelers die nu dagelijks zichtbaar zijn op schermen in de hele wereld, of ze nu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi of Virgil van Dijk heten, hebben aan Maradona kunnen zien welke valkuilen met het sterrendom gepaard kunnen gaan.

De sportieve nalatenschap van de voetballer Maradona is immens, hij verlichtte het leven van talloze volgers. Maar het turbulente bestaan van Diego Maradona kan ook dienen als waarschuwing voor de keerzijden van een leven dat nooit onttrokken is aan het oog van de wereld.

