Geen warm onthaal voor de ‘opgefriste’ strategie van ABN Amro

Rode cijfers op de beurs. Voor de nieuwe topman van ABN Amro, Robert Swaak, moet dat een teleurstellende beleggersreactie zijn op de maandag gepresenteerde „opfrissing” van de strategie van de derde bank van Nederland.

Het bestuur van de bank kondigde onder Swaaks leiding aan nog meer in te zetten op digitalisering en te willen groeien in Nederland en Noordwest-Europa. De aandacht van beleggers ging echter vooral naar de lagere winstambities van de bank, die nog altijd voor meer dan 50 procent in handen is van de staat.

Swaak had de aanscherping van de strategie in mei al direct bij zijn eerste cijferpresentatie aangekondigd. Dat werd destijds als een voortvarende stap gezien van de nieuwe topman – Swaak had Kees van Dijkhuizen in april opgevolgd. De voormalig accountant van PwC zei destijds dat de bank onder zijn leiding nog steeds een duurzame en ‘future proof’ bank moest zijn, maar dat deze in 2018 onder Van Dijkhuizen gekozen doelstelling wel „aanscherping” behoefde. Want kan de bank met dit motto wel voldoende geld verdienen?

Het antwoord op die vraag stelde beleggers deze maandag teleur. Het aandeel ABN Amro opende zo’n 5 procent lager, en na de toelichting van Swaak en zijn team nam die daling toe. Aan het eind van de beursdag was het aandeel met 8,3 procent gedaald, naar 8,71 euro.

Het antwoord van Swaak en zijn managementteam was namelijk eigenlijk ‘nee’. De bank is onder de huidige omstandigheden van zeer lage rentes en de gevolgen van de coronapandemie niet goed in staat voldoende winst te maken.

ABN Amro verlaagde de winstdoelstelling (rendement op eigen vermogen oftewel RoE) van tussen de 10 tot 13 procent naar 8 procent, als de rente zo laag blijft als die nu staat. Mocht de rente weer stijgen, wat in de komende vier jaar niet wordt verwacht, dan is 10 procent wel weer haalbaar, aldus de bank.

Melkkoe kwijt

De aanpassing van de winstdoelstelling is wel realistisch, zeggen analisten. Net als alle andere financiële instellingen is de bank door de lage rente de oude melkkoe kwijt: de winstmarge die werd gemaakt op het stallen van spaargeld en het uitlenen van dat geld aan consumenten en bedrijven. In het derde kwartaal liet ABN Amro bovendien zien dat het niet voldoende in staat is om op andere manieren voldoende geld te verdienen, bijvoorbeeld door middel van fees, vergoedingen voor de bankdiensten die het levert. Een concurrent als ING wist de fee-inkomsten juist wel te verhogen, ook tijdens de coronapandemie.

Het doel van 8 procent rendement op eigen vermogen wordt voor ABN Amro dan ook nog een flinke kluif. In het derde kwartaal behaalde de bank een RoE van 5,6 procent, in het eerste kwartaal werd door de hoge voorzieningen op leningen vanwege de het coronavirus zelfs een negatief rendement behaald (min 8,7 procent).

Wat moet helpen om meer winst te maken, is het terugbrengen van de kosten. Tot en met 2024 wil ABN Amro 700 miljoen euro bezuinigen, zodat er 4,7 miljard euro aan kosten overblijven. Daarvoor snijdt ze onder meer in het personeelsbestand: 15 procent van de huidige 19.000 banen zullen de komende jaren verdwijnen. Dat moet voor ongeveer de helft met natuurlijk verloop en omscholing lukken.

Ook zet het bedrijf in op automatisering: 90 procent van de bankdiensten moeten in 2024 volledig digitaal worden afgehandeld. Langskomen op een filiaal om een handtekening te zetten onder een contract moet dan niet meer nodig zijn.

Van het personeel dat mag blijven, worden steeds meer digitale vaardigheden gevraagd. De bank heeft meer programmeurs en appontwerpers nodig, minder medewerkers achter een fysieke balie die vragen van klanten beantwoorden – of het formuliertje met de handtekening in ontvangst nemen. Net als ING en Rabobank zal ABN Amro het aantal filialen verder omlaag brengen.

Geen unieke gedachte

Lagere kosten dus, maar dat is nog niet voldoende, gaf het bestuur van ABN Amro toe tegenover de beleggers. De bank zal ook moeten groeien en nieuwe inkomsten moeten aanboren. Het plan is om in Nederland het marktaandeel in hypotheken en leningen aan midden- en kleinbedrijf te vergroten. In Noordwest-Europa, waarop de bank zich concentreert sinds ze de ambities om een wereldwijde zakenbank heeft laten varen, denkt ABN Amro te kunnen groeien door voor bedrijven hét loket te worden voor duurzame investeringen.

Om al die groei te bewerkstelligen, mikt de bank grotendeels ook op digitalisering. Ze denkt meer leningen en hypotheken te kunnen verstrekken als het aanvragen daarvan volledig online kan. En de bank denkt meer mkb-klanten aan te kunnen trekken als het ook digitale betaaldiensten of boekhoudprogramma’s levert. En als het lukt om de digitale dienstverlening te verbeteren, zijn klanten wellicht ook bereid om meer voor die diensten te betalen, is het idee.

Maar met die gedachte is ABN Amro niet uniek. Alle traditionele banken zetten in op slimmere apps, videoadviesgesprekken, chatbots die standaardvragen beantwoorden en automatisering van de vaak nog stroperige interne processen.

Veel van de zogeheten neobanks zijn überhaupt op deze principes gebouwd. „Dit als beste doen zou inderdaad groei van het marktaandeel kunnen opleveren”, zegt ook analist Albert Ploegh van ING. „Maar het is voor beleggers moeilijk in te schatten of ABN Amro hierin beter gaat slagen dan de andere Nederlandse banken of de nieuwe spelers.”

Duurzaamheid Verkoop kantoor

ABN Amro afficheert zich al jaren als duurzame bank. Daarvoor werd gekozen onder de vorige topman Kees van Dijkhuizen, zijn opvolger Robert Swaak herhaalde ook maandag dat hij daar volledig achter staat. Of de bank dat streven tot nu heeft waargemaakt, daarover verschillen de meningen. De bank was bijvoorbeeld wel gestopt met tabaksinvesteringen, maar investeert nog altijd in de olie-industrie. Maandag maakte de bank verdere duurzaamheidsdoelstellingen bekend. Vooral in Noordwest-Europa ziet ABN Amro verder groeimogelijkheden. Over de grens wil de bank zich dan ook concentreren op „de transitiethema’s energie, digitaal en mobiliteit”, aldus het persbericht over de strategie-update maandag. Vooral in die sectoren denkt de bank in bijvoorbeeld België, Duitsland en Frankrijk nieuwe klanten te kunnen aantrekken. De bank wil uiteindelijk dat een derde van alle leningen en investeringen, ook in Nederland, in 2024 duurzaam zijn. Nu is dat nog een vijfde. Over een aantal jaar wil de bank ook in een hoofdkantoor werken dat volledig voldoet aan de eisen van het klimaatakkoord van Parijs. De bank gaat daartoe een oud kantoor in de Amsterdamse Bijlmer volledig laten verbouwen en uitbreiden. In 2025 moet dat het hoofdkantoor worden voor 10.000 medewerkers van de bank. Het huidige hoofdkantoor aan de Zuidas wordt verkocht, maar nog wel tot 2025 teruggehuurd.

Aandeelhoudersbeloning

En dus grijpen beleggers bij de beoordeling van de plannen terug op de concretere financiële doelstellingen die door Swaak en vertrekkend financieel topman Clifford Abrahams maandag werden gepresenteerd. Naast de lagere winstverwachtingen, vielen ook de dividendprognoses niet mee.

De bank vertelde beleggers dat het wil vasthouden aan de eerder gedane belofte om de helft van de nettowinst jaarlijks uit te keren als dividend – althans zodra de Europese Centrale Bank dat weer toestaat. Gezien de lage winstverwachtingen voor dit en volgend jaar, maakte dat de beleggers niet erg enthousiast.

Voor een ander middel om beleggers op te warmen, het opkopen van eigen aandelen, legde ABN Amro de lat bovendien flink hoog, aldus analisten. Pas als de bank een kapitaalbuffer heeft van meer dan 15 procent – een indicator van financiële gezondheid die wordt afgedwongen door de nieuwe Basel IV-regels – gaat ze erover nadenken om eigen aandelen in te kopen.

Aan het eind van het derde kwartaal lag die ratio in de buurt van die 15 procent, maar niet erboven. Daardoor hebben beleggers er weinig fiducie in dat er op korte termijn op deze manier een aandeelhoudersbeloning inzit.

Staatssteun

Dat zal ook voor de voornaamste aandeelhouder, de Nederlandse staat, een teleurstelling zijn. Die heeft nog altijd 56,3 procent van de aandelen van ABN Amro in handen. Dividend is voorlopig de enige manier om wat te verdienen op de nationalisatie tijdens de kredietcrisis in 2009. Die heeft zo’n 24 miljard euro gekost, waarvan na de opbrengsten van de beursgang in 2015 en eerdere dividenden nog zo’n 18 miljard euro als negatief saldo resteert. Aandelenverkoop is voorlopig geen optie als de staat quitte wil spelen. Met de lagere slotkoers van ABN Amro van maandag zouden de resterende aandelen van de staat maar 4,6 miljard euro opleveren.