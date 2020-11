Frankrijk herziet omstreden veiligheidswet die filmen agenten verbiedt

Het Franse wetsvoorstel dat een verbod op het filmen van politieagenten zou vastleggen, gaat terug naar de tekentafel. Een woordvoerder van de partij van president Emmanuel Macron heeft maandag een volledig herschreven versie beloofd, meldt televisiezender BFM TV. Tegen de wet werd dit weekend fel gedemonstreerd door tienduizenden Fransen.

In artikel 24 van de zogenoemde loi sécurité globale was vastgelegd dat het herkenbaar in beeld brengen van agenten strafbaar wordt. Het amendement kwam er op voorspraak van politiebonden. Volgens hen zouden agenten er beter door beschermd worden. De vrees bij activisten en burgerrechtenbewegingen was echter dat zij zich na de invoering van de wet minder goed zouden kunnen wapenen tegen politiegeweld.

Sinds de vorming van de Gele Hesjes-beweging in 2018 zijn in Frankrijk honderden klachten ingediend tegen agenten die buitensporig hard zouden hebben opgetreden tijdens demonstraties of arrestaties.

