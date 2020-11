Forum voor Democratie houdt bindende ledenraadpleging over Baudet

Forum voor Democratie houdt een „bindend referendum” over de vraag of Thierry Baudet partijleider kan blijven. De raadpleging moet „zo snel mogelijk plaatsvinden”, kondigde het bestuur maandag aan. Er komt ook nog een algemene ledenvergadering waarop zal worden gesproken over de rol van het bestuur. Die bijeenkomst volgt op het referendum. Baudet en de andere bestuursleden liggen nog steeds overhoop over de vraag wie het voor het zeggen heeft binnen de partij.

Het geharrewar over het voorzitterschap van de partij is intussen een nieuwe fase ingegaan. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel werd Baudet formeel uitgeschreven als voorzitter. Die wijziging was doorgegeven door andere bestuursleden, tot onvrede van Baudet. Hij kan daar bezwaar tegen aantekenen, maar blijkens het register had hij dat maandagochtend nog niet gedaan. Uiteindelijk zou de zaak zelfs voorgelegd kunnen worden aan de rechter.

Deining

Niet alleen draait de ruzie om het bestuursrechtelijke voorzitterschap, maar vooral ook om de politieke leiding van de partij. Die kwam ter discussie te staan omdat een deel van de prominente leden vond dat Baudet onvoldoende optrad tegen antisemitische, homofobe, racistische en extremistische denkbeelden binnen de partij, of dat hij die ideeën zelfs propageerde. Volgens het FVD is een bindend referendum „de enige juiste stap” om uit de impasse te komen. „Geheel ook in lijn met de filosofie en het gedachtegoed van Forum voor Democratie”, aldus een verklaring. De invoering van een bindend referendum voor het landsbestuur is een centraal standpunt van de partij.

Het referendum is een compromis tussen Baudet en het zittende bestuur. Hij hoopt zijn positie als politiek en bestuurlijk leider te heroveren, en met de ledenraadpleging de rust terug te laten keren in de partij. „Het moet echt snel gebeuren nu”, twitterde de politicus maandagochtend. Zijn voormalige partijgenoten die hem bekritiseerden (onder wie een aanzienlijk deel van de gekozen volksvertegenwoordigers van FVD) kwalificeerde hij daarbij als „coupplegers”. „Maar ik heb goede hoop dat we hier nu snel uitkomen!”