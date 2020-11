Flessenpost op z’n retour

Het duurde even voordat de werkelijkheid doordrong. Want na vele jaren op zo’n prestigieuze positie is het niet gemakkelijk te accepteren dat vanaf januari iemand anders die plaats zal innemen. Dat geldt voor Donald Trump en het Witte Huis. Maar ook voor mij en de Achterpagina. Mijn advocaten, nu wél met waterbestendige haarverf, zullen nog tevergeefs aandringen op een handmatige hertelling van de stemmen op de hoofdredactie, maar dan zal ik deze plek toch definitief moeten gaan verlaten. Er zal waarschijnlijk de komende tijd ook niet veel meer te melden zijn uit dit land…

Ik zal u, mijn lezers, missen. Ook al heet deze rubriek Flessenpost, tot mijn verrassing spoelen er iedere week weer vele retourberichten aan op het strand van mijn eenpersoonseilandje. Veel reacties komen van ‘ex-expats’ – lezers die vaak met plezier en soms ook met enige weemoed terugdenken aan hun eigen buitenlandse avonturen of die van hun geliefden. Een leven waarin ineens alles anders is, maar dat je ook meer bewust maakt van je wortels en wat je mist uit eigen land. Niet voor niets kreeg mijn column over het abominabele Amerikaanse fabrieksbrood veruit de meeste lezersreacties. Dank voor de honderden recepten voor zelfgebakken brood. Ook mijn stukje over de lokale ‘kaasproducten’ raakte een open zenuw. Er gaat niets boven het Hollandse broodje kaas!

Interessant waren ook de reacties van mijn Amerikaanse lezers. Eerst vertaalden die mijn stukjes met Google – niet echt aan te raden – maar later konden ze me ook lezen in het plaatselijke sufferdje. Vooral de keuze van mijn onderwerpen was hun een raadsel. Waarom wil je in godsnaam schrijven over ons brood! Wat is daar mis mee? Of ons schoolsysteem, dat kan toch niet anders?

Omgekeerd, suggereerden zij zelf vaak volstrekte clichés. Wie zit er te wachten op het zoveelste stukje over de kalkoen met Thanksgiving? De gemiddelde Amerikaan realiseert zich niet hoeveel de gemiddelde Nederlander al weet van zijn land. Een totaal asymmetrische situatie. Heel Zoetermeer kent de nicht van Trump, maar hier denkt men dat Denemarken de hoofdstad van Amsterdam is. Amerikanen zijn zich er niet van bewust hoe de rest van de wereld met hun land meeleeft. De Amerikaanse politiek is als een luidruchtige familieruzie in een restaurant waarvan alle andere gasten ongewild meegenieten.

Maar toen mijn columns hier in het Engels verschenen, voelde dat toch wat ongemakkelijk. Alsof je zit te roddelen en de persoon in kwestie loopt ineens de kamer binnen.

Van veraf gezien lijkt dit land op een spotprent van zichzelf, zeker tijdens de vier jaar van Circus Trump met zijn rariteitenkabinet. Amerika is het land dat de hele wereld loves to hate.

Maar onder die dikke laag glanzende vernis, alle glitter en poeha, al het geschetter en getwitter, zit een land van 331 miljoen individuen met al hun lief en leed, hun verleden en hun toekomst. Die verhalen met u te delen was een groot voorrecht.

Nu eens kijken wie het eerst zijn plek zal afstaan: Donald Trump of ik. In ieder geval heb ík nog vier columns te gaan.

