F1-coureur Grosjean nog een nacht in ziekenhuis, mist volgende race

Formule 1-coureur Romain Grosjean, die zondag aan de dood ontsnapte bij een zware crash tijdens de Grand Prix van Bahrein, moet nog een nacht in het ziekenhuis blijven. De Fransman mist bovendien de volgende race, die aankomend weekend ook weer in Bahrein wordt gereden. De Braziliaan Pietro Fittipaldi zal hem vervangen, liet Grosjeans team Haas maandag weten.

Volgens Haas mag Grosjean (34) dinsdag het Bahreinse ziekenhuis verlaten waar hij sinds zondag wordt verpleegd aan brandwonden op onder meer zijn handen. De behandeling „gaat goed”, aldus Haas in een bericht op Twitter. Naast brandwonden hield Grosjean niets aan het ongeluk over. Zondag leek het erop dat hij zijn ribben had gebroken, maar bij een röntgenfoto kwamen geen breuken aan het licht.

‘Het mooiste van de Formule 1’

Zelf liet Grosjean zondagavond al iets van zich horen vanuit zijn ziekenhuisbed. „Ik wil even zeggen dat het goed met me gaat, nou ja, een soort van goed”, zei de coureur in een video, terwijl hij zijn in het verband gewikkelde handen liet zien. Grosjean prees de halo, de beschermende beugel boven de cockpit, die hem zondag vrijwel zeker het leven heeft gered. „Een paar jaar geleden was ik nog tegen de halo, maar nu denk ik dat het het mooiste is wat de Formule 1 heeft voortgebracht”, zei Grosjean. „Zonder de halo zou ik jullie nu niet kunnen toespreken.”

Grosjean reed zondag met ruim 200 kilometer per uur frontaal tegen een vangrail, waardoor zijn auto in tweeën brak en in brand vloog. Hij zat ruim twintig seconden in de vlammen voor hij uit het wrak wist te komen. Zijn vervanger komend weekend bij de Grand Prix van Sakhir, zoals de tweede race in Bahrein officieel heet, stond nog niet eerder aan de start van een F1-race. Pietro Fittipaldi is de kleinzoon van voormalig F1-kampioen Emerson Fittipaldi en is sinds twee jaar de officiële reservecoureur van Haas. Of Grosjean over twee weken fit genoeg is om aan de slotrace in Abu Dhabi mee te doen, is nog onduidelijk.