Excuses kabinet voor oude Transgenderwet: ‘veel leed veroorzaakt’

Het kabinet heeft maandag excuses aangeboden voor de zogenoemde Transgenderwet zoals die tot 2014 gold in Nederland. Volgens die wet mochten transgender personen de geslachtsaanduiding op hun geboorteakte pas laten aanpassen als zij lichamelijk in transitie waren geweest en onomkeerbaar gesteriliseerd waren. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (D66) heeft deze wetgeving „enorme impact” gehad op transgender personen. In 2014 zijn de voorwaarden voor verandering van geslachtsaanduiding uit de wet geschrapt.

Naast „excuses en erkenning” kunnen sommige transgender personen ook een financiële compensatie krijgen. Mensen die tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014 een fysieke transitie hebben ondergaan en daarna hun geslachtsaanduiding hebben laten wijzigen op hun geboorteakte, kunnen 5.000 euro krijgen. Volgens een woordvoerder van minister Van Engelshoven gaat het om zo’n tweeduizend mensen.

Lees ook: Transgender? Kinderen denken al stereotiep over geslacht

De wet was voor veel transgender personen „een symbool van maatschappelijke afwijzing”, schrijft minister Van Engelshoven in een persbericht. Ook zijn er volgens haar „dromen verloren gegaan” omdat transgender mannen en vrouwen zich lieten steriliseren om aan de vereisten te kunnen voldoen. „Dit heeft groot leed met zich meegebracht.” Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) voegt toe dat de oude wet inbreuk maakte op de „lichamelijke integriteit” van mensen op een manier „die we ons vandaag de dag niet meer kunnen voorstellen”.

Met het besluit reageren de ministers op een verzoek van een groep transgender en intersekse personen die zich hadden verenigd in het zogenoemde Transgendercollectief. Deze groep stelde de staat eind 2019 aansprakelijk voor het leed dat de oude Transgenderwet heeft veroorzaakt. Het collectief verlangde „erkenning, excuses en financiële genoegdoening”, aldus de ministers. De vorderingen tot schadevergoeding waren verjaard, maar omdat het kabinet er „stellig van overtuigd” is dat een tegemoetkoming passend is, komt er nu toch een compensatieregeling.