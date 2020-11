Enfant terrible Lars Boom is nu ploegleider van een vrouwenploeg

Het idee was om in elk geval nog twee seizoenen als topsporter door het leven te gaan, in een betrekkelijk nieuwe wielerdiscipline die wereldwijd aan een opmars bezig is en hem op het lijf geschreven leek. Op de weg was zijn avontuur tot een vroegtijdig einde gekomen, nadat ze op het hoogste niveau niet langer van zijn mogelijkheden overtuigd raakten en hij voor de eer bedankte te trainen voor een optreden in de coulissen van de wielrennerij.

Lars Boom (34) kwam voor het coronavirus uitbrak een mondeling akkoord overeen met het fietsmerk Giant om als gravelrenner de wereld over te reizen voor een circuit wedstrijden op onverharde paden. Terug naar de ondergrond waarop hij als tienerjongen ontdekte dat hij over fysieke capaciteiten beschikte die zelden vertoond waren en die volgens fans en media zeker niet verkwanseld mochten worden. Succes leek voor hem een vanzelfsprekendheid en hij kon op hoon rekenen als dat uitbleef.

Touretappe

Het wonderkind werd met de jaren een enfant terrible, dat tijdens een trainingskamp na twee tempoblokjes in de sneeuw terugkeerde naar het hotel. Dat gedrag strookte niet met het beeld van de man die in de Tour van 2014 gebeiteld op zijn fiets over kasseien naar Arenberg ragde, kauwend op het slijk dat zijn mond in droop. Negen jaar lang had een Nederlander geen Touretappe gewonnen, en wie anders dan Lars Boom flikte het? De ontlading aan de finish stond voor meer dan de dagzege. Voor even wierp hij de hype van zijn schouders.

Maar een grote klassieker zou nooit zijn deel worden. Aan Boom bleef het etiket kleven van een sporter die niet het uiterste uit zijn loopbaan haalde. Zelf vindt hij dat vermoeiend. „Ga eens op zoek naar renners met een erelijst als de mijne”, zegt hij. „Ik werkte naar doelen toe en daarna pakte ik mijn ontspanning. Dat laatste werd me niet in dank afgenomen.”

De verwachtingen en de honger die in te lossen stuwden de renner Lars Boom geregeld tot mooie dingen – een wereldtitel veldrijden, etappezeges in Vuelta en Tour in jaren van sportieve droogte – maar knepen de mens niet zelden de luchtpijp af, met drieste uitingen van frustratie tot gevolg: het fuck you-gebaar naar zijn ploegleiding in 2017, die hem passeerde voor de Vuelta, een jaar later de beuk voor de Belg Preben Van Hecke, die hem de pas afsneed. Zo kwam hij als onbesuisd en onhandelbaar te boek te staan, als eigenheimer in een sport die teambuilding voorstaat. Zelf heeft hij het liever over een winnaarsmentaliteit en de hang naar meer dan alleen het perspectief van een kopmanschap. „Ik voelde dat dat er nog in zat. Ik wilde ervoor leven. En dan kopmannen ondersteunen in grote ronden, op het vlakke.”

Probleem was dat het op den duur aan renners ontbrak die hém nog in winnende positie wilden helpen. De renner bestaat bij de gratie van het peloton, vanwege het numerieke overwicht van de meute. De gunfactor is niet te onderschatten. Toen de ploeg Roompot-Charles er in 2019 mee stopte, was de wegwielrenner Lars Boom verleden tijd. Voor hem slechts nog plek in de onderste regionen. En daar had hij geen trek in.

Carrièreswitch

Op een gravelbike kon hij van fietsen nog wél zijn beroep maken, vrij van de ambities van anderen, strijdend voor niet minder dan het eigen succes, in een discipline die de hippiestatus van „een rondje fietsen en dan bier drinken” is ontgroeid. „Nu speld je daadwerkelijk een rugnummer op en rijd je voor de overwinning”, zegt Boom. Hij had zin in „die carrièreswitch”.

Maar het mocht niet zo zijn. Door het coronavirus werden alle gravelwedstrijden waaraan hij zou meedoen afgelast en was hij veel vroeger dan gepland topsporter af. „Heel erg zuur”, zegt hij aan de telefoon. „Maar ik heb het inmiddels verwerkt.”

Boom had evenwel tot einde 2021 met Giant een mondeling akkoord en dus was het contact met CCC-Liv, de vrouwenploeg die rijdt op fietsen uit dezelfde fabriek, snel gelegd. In juni, vlak voor aanvang van het wielerjaar post-corona, werd hij er aangesteld als performancemanager. Zijn expertise kon goed worden gebruikt tijdens de eerste vrouwenversie van Parijs-Roubaix, die uiteindelijk werd afgelast. „Ik heb natuurlijk veel ervaring. Met sturen in een afdaling, de techniek op kasseien. Daar kon ik sommige meiden bij helpen. En voor mij was dit een mooie plek om aan een tweede carrière in de wielersport te beginnen.”

Boom nam tijdens de Strade Bianche, de Ronde van Polen en wat Vlaamse klassiekers in de volgwagen plaats naast ploegleider Jeroen Blijlevens, die bij CCC-Liv in negen jaar was uitgegroeid tot een stabiele factor met een schat aan ervaring. Voor Boom ging een wereld open. „Je bent de hele dag bezig met plannen, parcoursen verkennen, tactieken bedenken. Er komt nogal wat bij kijken.”

Boom stond langs de kant om bidons aan te geven en hielp rensters bij de keuze voor het beste materiaal. Hij merkte dat ze nieuwsgierig zijn naar zijn tips. „Ze willen weten hoe ze dingen beter kunnen doen. Dat is prettig. Je kan je verhaal doen. Bij de mannen zou dat minder zijn, denk ik.”

Even vreesde Boom dat de pandemie hem opnieuw een kans zou ontnemen toen in juni, zo’n beetje tegelijkertijd met zijn aanstelling als performancemanager, bekend werd dat de Poolse schoenenfabrikant CCC besloot volgend jaar niet als hoofdsponsor verder te gaan. En ook boegbeeld Marianne Vos vertrok bij de ploeg. „Ik hield mijn hart vast”, zegt Boom. „Het kan goed zijn dat je dan zonder werk komt te zitten.”

Maar het tegendeel was waar. Per 1 januari 2021 wordt Boom de nieuwe ploegleider van Liv Racing, ten koste van Jeroen Blijlevens. „Ze willen nieuwe energie. Daar heb ik me bij neer te leggen”, zegt Blijlevens. „Ik ga me oriënteren op iets anders.”

Co-sponsor Liv heeft het voortbestaan van de ploeg voor één jaar gewaarborgd. Het budget is flink omlaag gegaan. Zaak is om in de loop van 2021 een nieuwe hoofdsponsor te vinden om vanaf 2022 weer te kunnen groeien naar het niveau van voor de crisis. Boom heeft een contract voor één jaar getekend.

Vorige week is hij via Zoom begonnen aan zijn nieuwe baan. Hij voerde gesprekken met rensters om over hun ambities te horen. Het vertrek van Vos grijpt hij aan om de andere vrouwen bij de ploeg te motiveren voor hun eigen kansen te gaan. „Sommigen hebben hun hele carrière voor haar gereden. Nu mogen ze hun eigen gang gaan. Dat is een leuke manier van koersen. De meiden kijken daarnaar uit. En ik ook.”

Gemotiveerd

Pauliena Rooijakkers, een van de tien rensters die bij de ploeg rijdt, kent Boom van haar periode als strandracer. Ze vindt hem „open” en „erg gemotiveerd”. Ze wordt er ook blij van dat er bij veel koersen niet vooraf al een kopvrouw vaststaat. Een open spelletje, geen betonnen keurslijf. Zo had Boom het als renner ook graag. Daarvoor is in het vrouwenwielrennen, waar ploegendominantie minder aanwezig is, over het algemeen ook meer ruimte. „Misschien dat hij zich daarom beter thuis voelt bij de vrouwen”, zegt Rooijakkers.

Teammanager Eric van den Boom kijkt uit naar „de enorme drive” die hij van Boom kent. Hij zegt het roemruchte verleden van zijn nieuwe ploegleider goed te kennen. „Iedereen heeft wel een beeld bij Lars. Heeft hij alles uit zijn carrière gehaald? Is hij wel serieus geweest? Dat zijn facetten waar we het met hem over gehad hebben. Niemand is volmaakt. We kwamen tot de conclusie dat hij zorgt voor nieuwe energie. En dat doet een sportploeg altijd goed.”