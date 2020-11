Dertig jaar cel voor liquidatie en reeks aanslagen

Dennie van der Z. (23) uit Nijmegen is maandag veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft Van der Z. in 2018 autohandelaar Henk Baum uit Schaijk vermoord. In datzelfde jaar pleegde hij twee granaataanslagen en zeven brandstichtingen. Voor de moord op Baum heeft Van der Z. twintig jaar celstraf gekregen; voor de andere feiten moet hij tien jaar de gevangenis in.

Van der Z. zocht op 22 maart 2018 uitvoerig naar Baum. Van der Z. zocht onder meer in Baums autosloperij in Oss en bij het woonwagenkamp in Nistelrode. Toen hij hem had gevonden, bij het woonwagenkamp, heeft Van der Z. zijn slachtoffer volgens de rechter met de auto achtervolgd. Onder een ecoduct bij Schaijk schoot hij Baum uiteindelijk meerdere keren in zijn hoofd en hals. Uit het vonnis: „Het gemak waarmee de verdachte bereid was over andermans leven te beschikken, getuigt van gewetenloosheid.”

In opdracht

Van der Z. heeft de moord op Baum tijdens zijn proces stelselmatig ontkend. De Nijmegenaar gaf toe in de uren voor Baums dood weliswaar naar hem te hebben gezocht, maar zei tijdens de achtervolging die ontstond tegen te zijn gehouden door „bekenden”. Mede vanwege zijn ontkenning is nooit duidelijk geworden wat het motief was voor de moord op de autohandelaar. Volgens de rechtbank ging het om een liquidatie. Dat oordeel is onder meer gebaseerd op het feit dat Van der Z. en Baum elkaar niet kenden. Ook zou hij een geldbedrag hebben gekregen van een onbekend persoon.

Voor de aanslagen en de brandstichtingen kreeg Van der Z. volgens de rechter geen geld. In februari 2018 stichtte hij twee keer in korte tijd brand bij dezelfde woning in Oss en bij een woonwagenkamp in Haarlem. In augustus gooide hij een granaat naar een woning, ook in Oss. In Nijmegen stichtte hij brand bij een woning. Een maand later deed hij dat in Eindhoven, een woning waar hij een granaat naar binnen wierp, brandde volledig af.

Hij zou zich in die gevallen hebben laten leiden „door de rekening die hij of zijn opdrachtgever(s) in hun ogen met de slachtoffers te vereffenen hadden”. Vorige week kregen twee medeverdachten van die reeks aanslagen al celstraffen van respectievelijk acht en vijftien jaar.