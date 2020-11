Dertien aanklachten voor dodelijke eruptie Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse arbeidsinspectiedienst WorkSafe heeft zaken aangespannen tegen dertien bedrijven en personen voor hun rol in de dodelijke vulkaanuitbarsting van december vorig jaar. Volgens de toezichthouder hebben de gedaagden te weinig gedaan om te voorkomen dat er slachtoffers zouden vallen. „Dit voorval was onverwacht, maar dat betekent niet dat het onvoorzienbaar was”, aldus WorkSafe-topman Phil Parkes. 22 mensen kwamen om het leven, 25 anderen raakten gewond.

De toezichthouder onderzocht of verschillende bedrijven, instanties en personen fouten hebben gemaakt door toe te staan dat mensen de vulkaan White Island (Whakaari in het Maori) konden bezoeken. De vulkaan was al enige weken actiever dan normaal. Desondanks werden er excursies naar de vulkaan georganiseerd en waren er 47 mensen in de buurt toen de vulkaan een aswolk van bijna vier kilometer hoog uitstootte. Niemand kwam er ongeschonden vanaf, twee mensen werden nooit teruggevonden.

Onveilig

„De mensen die het eiland bezochten, gingen er redelijkerwijs van uit dat er de nodige systemen waren opgetuigd die ervoor zouden zorgen dat ze veilig weer naar huis konden”, aldus Park. „Die verwachting raakt aan de kern van onze veiligheidscultuur.” Volgens WorkSafe hebben de dertien partijen, waaronder de organisatoren van de trips en overheidsdiensten, hun taak onvoldoende serieus genomen. De rechter kan daarvoor boetes opleggen van maximaal 1,5 miljoen dollar (880.000 euro).

Welke dertien partijen worden aangeklaagd, heeft de toezichthouder niet bekendgemaakt. Nieuw-Zeelandse media melden dat het gaat om de eigenaars van het eiland, Whakaari Management Limited. De drie directeuren van dat bedrijf zouden ook persoonlijk verantwoordelijk gehouden worden. Verder is ook de rampenbestrijdingsdienst aangeklaagd, evenals de overheidsinstelling die de seismische activiteit in de gaten houdt en de dreigingsniveaus bepaalt.

Sommige van de bedrijven die nu zijn aangeklaagd, hebben ook geholpen bij reddingsacties na de uitbarsting. WorkSafe zei maandag expliciet dat het onderzoek niet gaat over de reddings- of bergingsacties die werden opgezet.