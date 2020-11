Fauci waarschuwt voor ‘golf bovenop golf’ van coronabesmettingen in VS

In de Verenigde Staten dreigt de komende weken een „golf bovenop een golf” van het coronavirus na het afgelopen lange weekend van Thanksgiving, waarin miljoenen Amerikanen hebben gereisd en familie hebben bezocht. Dat heeft de Amerikaanse topimmunoloog Anthony Fauci zondag gezegd, meldt AP.

Volgens Fauci is het onwaarschijnlijk dat aanbevelingen voor social distancing voor kerst zullen worden versoepeld, zei hij tegen de Amerikaanse televisiezender ABC. Het aantal besmettingen in de VS, dat al wekenlang oploopt, „gaat niet plotseling de andere kant op”, waarschuwde hij.

In verband met Thanksgiving, afgelopen donderdag, reisden de afgelopen week dagelijks 800.000 tot meer dan 1 miljoen reizigers via Amerikaanse luchthavens, blijkt uit cijfers van de Transportation Security Administration. Dat is aanmerkelijk minder dan de 2,3 tot 2,6 miljoen passagiers per dag vorig jaar, maar veel meer dan de aantallen reizigers eerder tijdens de pandemie. Dit voorjaar daalden dagelijkse cijfers tot minder dan 100.000.

Het aantal nieuwe gevallen van Covid-19 in de VS overschreed vrijdag voor het eerst de grens van 200.000, is gebleken uit cijfers van Johns Hopkins University in Maryland. Sinds het begin van de pandemie zijn meer dan 13 miljoen mensen er besmet geraakt. Ruim 265.000 mensen zijn overleden.