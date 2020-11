China gaat maanbrokjes naar de aarde halen

China zet dinsdagmiddag, als alles goed gaat, een lander op de maan. Het gaat om het landingsdeel van de maanmissie Chang’e 5, die zal neerstrijken nabij de omvangrijke vulkanische formatie Mons Rümker. De robotlander zal grondboringen doen, en een paar kilogram stenen en gruis verzamelen. Het is de bedoeling dat dit materiaal na ongeveer een week naar de aarde wordt overgebracht: het precieze tijdspad van de missie is niet openbaar gemaakt. Maar als deze missie slaagt, is China na de VS en de voormalige Sovjetunie het derde land dat ‘maanmonsters’ heeft opgehaald.

De acht ton zware Chang’e 5, genoemd naar de Chinese godin van de maan, maakt deel uit van het maanonderzoeksprogramma van de CNSA, de Chinese tegenhanger van de NASA, dat in 2007 van start ging. Sindsdien wordt eens in de twee tot drie jaar een nieuwe maanmissie gelanceerd. Daarbij wordt doelbewust toegewerkt naar de vestiging van een experimentele onbemande basis bij de zuidpool van de maan, tegen het einde van dit decennium.

Maanlander met zonnepannelen

De eerste twee stappen van het Chinese maanprogramma zijn al gezet. De Chang’e 1 en 2 brachten de maan uitvoerig in kaart en hun directe opvolgers maakten een zachte landing, en lieten een maanwagentje over het maanoppervlak rollen. De recent gelanceerde Chang’e 5 vormt stap drie.

Het landingsgebied van de Chang’e 5-maanlander is interessant, omdat het in geologisch opzicht veel jonger is dan de plekken waar de diverse Apollo-missies vijftig jaar geleden zijn geland. Door gesteenten te onderzoeken die ‘pas’ 1,2 miljard jaar geleden zijn ontstaan, hopen wetenschappers meer inzicht te krijgen in de wat recentere geologische geschiedenis van de maan.

De maanlander is uitgerust met zonnepanelen, wat betekent dat hij theoretisch twee weken (de lengte van een ‘maandag’) de tijd heeft om te scheppen en te boren. Maar volgens Chinese nieuwsbronnen is het de bedoeling dat hij zijn taken binnen 48 uur volbrengt. Vervolgens zal het bovenste deel ervan opstijgen en het maanmateriaal overbrengen naar een hittebestendige capsule die gekoppeld is aan het nog om de maan cirkelende ‘moederschip’. Laatstgenoemde zal terugreizen naar de aarde, en de capsule medio december boven Mongolië droppen.

Delen van deze nogal ingewikkelde procedure zijn al in 2014 getest met een voorloper van de Chang’e 5. De grondigheid waarmee China deze maanlanding heeft voorbereid, en de omslachtigheid ervan, doet vermoeden dat de Chang’e 5 als voorbereiding dient voor een vergelijkbare missie naar Mars of misschien zelfs voor een bemande maanvlucht. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek.

Toekomstige maanbasis

De volgende stap in het Chinese maanprogramma bestaat uit een drietal missies in de periode 2023-2027 die het (mogelijk waterrijke) zuidpoolgebied van de maan als bestemming hebben. De eerste twee, de Chang’e 6 en 7, moeten in kaart brengen in hoeverre daar hulpbronnen te vinden zijn die bruikbaar zijn voor een toekomstige maanbasis.

De Chang’e 8 gaat, zoals het er nu naar uitziet, nog een stapje verder en zal ‘ISRU-technologieën’ gaan testen. ISRU staat voor In Situ Resource Utilization – vrij vertaald: ‘werken met wat je aantreft’. Door grondstoffen op de maan zelf te verzamelen en te verwerken, kunnen mogelijk spullen worden geproduceerd die anders vanaf de aarde aangevoerd moeten worden. Te denken valt aan water (tevens een bron van zuurstof), maar ook aan bouwmateriaal voor een maanbasis en raketbrandstof.

Grondstoffen dun gezaaid

Recent internationaal onderzoek waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in de Philosophical Transactions of the Royal Society A, doet vermoeden dat de beschikbare voorraden heel beperkt zullen zijn. Volgens de wetenschappers zijn belangrijke grondstoffen slechts sporadisch, en in zeer kleine hoeveelheden, te vinden. Ook plekken waar de zon bijna altijd boven de horizon staat – belangrijk voor de energievoorziening – zijn schaars.

Voorlopig hebben alleen China en de VS min of meer concrete plannen voor een langdurige aanwezigheid op de maan. Maar ook Europa, Japan en Rusland spelen met die gedachte. Als al deze landen zich op de weinige beschikbare hulpbronnen gaan storten, kan dat volgens de auteurs gemakkelijk tot spanningen leiden, temeer omdat robuuste internationale verdragen over de verdeling ervan nog ontbreken. De toekomstige verkenning van de maan zou behalve een technische, dus ook wel eens een politieke uitdaging kunnen worden.