CBS: ‘brede welvaart’ vaak hoger op het platteland

Stedelingen mogen dan meer materiële welvaart bezitten, met plattelandsbewoners gaat het in brede zin gemiddeld beter. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het CBS. Stedelingen hebben weliswaar vaak meer te besteden, plattelandsbewoners zijn gemiddeld gezonder en genieten een schonere en veiligere omgeving.

Het CBS heeft veertig uiteenlopende aspecten van het leven in kaart gebracht om de zogeheten brede welvaart te meten. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel overgewicht er in een gemeente voorkomt en hoe ver inwoners van een café of basisschool afwonen. Het is voor het eerst dat dit onderzoek regionaal is uitgevoerd.

De steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag eindigden onderaan de ranglijst. Zij scoorden het slechtst op zeventien aspecten, waaronder milieu, veiligheid en sociale cohesie. De steden Heerlen, Maastricht, Groningen en Vlissingen scoorden ook laag op deze punten. Toch is leven in een stad niet voor iedere inwoner slechter dan op het platteland, stelt het CBS, aangezien mensen de voor- en nadelen van de verschillende aspecten verschillend tegen elkaar afwegen.

Zowel in de stad als op het platteland is de brede welvaart aan het toenemen. Zo daalde het aantal misdrijven in vrijwel alle gemeenten, nam de werkloosheid af en steeg het besteedbaar inkomen. Over het algemeen verlopen deze ontwikkelingen in de steden sterker dan op het platteland.