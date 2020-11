Bouterse legt voor het eerst verklaring af in rechtbank over Decembermoorden

De voormalig president van Suriname Desi Bouterse is maandag voor het eerst in de rechtbank verschenen in verband met het proces over de Decembermoorden. Daar sprak hij een verklaring uit, melden lokale media. Op een video die werd gedeeld door lokale media is te zien dat hij aankomt bij de rechtbank in Paramaribo, met de verklaring onder zijn arm.

Bouterse stelde in de halfuur durende verklaring dat er niet aan waarheidsvinding is gedaan tijdens het proces. Hij sprak van „onmiskenbaar ernstige tekortkomingen” in de strafzaak. Zo zou de rechtbank bepaalde getuigenissen hebben genegeerd. De oud-president hield de krijgsraad voor dat „de geschiedenis mij zal vrijspreken van alle schuld aan het trieste, traumatische gebeuren van december 1982”.

De oud-president moest verschijnen voor de krijgsraad om toe te lichten waarom hij in verzet is gegaan tegen het vonnis van twintig jaar celstraf. De zitting stond een aantal weken geleden al op de planning, maar ging toen niet door omdat Bouterse niet kwam opdagen. De voorzitter van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, liet toen weten dat ze verder uitstel niet zou accepteren. Als Bouterse vandaag niet was komen opdagen, zou het vonnis daarmee definitief worden.

Bouterse verontschuldigde zich ervoor dat hij niet eerder bij zijn proces aanwezig was. Hij zou altijd hebben gedacht dat de aanwezigheid van zijn advocaat volstond. „Ik besef nu dat dit een denkfout is geweest,” aldus de voormalig president. Na de zitting is hij met zijn advocaat naar zijn partijcentrum vertrokken, waar hij zijn aanhangers zal toespreken.

Bouterse werd in 2019 bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor de politieke moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in 1982. Omdat hij niet bij het proces aanwezig was, kon hij niet in hoger beroep gaan. Wel tekende hij verzet aan, dat begin dit jaar werd toegekend. Vanwege de coronapandemie werd de zaak tot nu uitgesteld. De strafzaak wordt vervolgd op 29 januari 2021.

