Behalve misstanden zijn er inmiddels ook lichtpuntjes in de cacao-industrie

De cacaoproductie wordt nog altijd gekenmerkt door grootschalige armoede, kinderarbeid en ontbossing. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Cacao Barometer van Voice Network, een koepelorganisatie van ngo’s als Oxfam, Solidaridad en Hivos, die zich bezighoudt met het verduurzamen van de productieketens van cacao.

Bij de productie van cacao in Ghana en Ivoorkust – goed voor 60 procent van de wereldwijde productie – zijn zo’n 1,5 miljoen kinderen betrokken. Slechts een kleine 10 procent (Ghana) en 12 procent (Ivoorkust) van de boeren verdient een leefbaar inkomen. En er vindt grootschalige ontbossing plaats.

Maar de laatste jaren lijkt er wel iets te veranderen, zegt Antonie Fountain, directeur van Voice Network en mede-auteur van de Cacao Barometer. „Als je me twee jaar geleden had gezegd wat er nu allemaal gebeurt, had ik gezegd: ‘Jeetje, wat waanzinnig!’” Anna Laven, cacao-onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen, sluit zich daarbij aan. „Duurzaamheid staat nu echt hoog op de agenda en het gaat – langzaam – de goede kant op.”

Prijsafspraken

Een eerste ontwikkeling die Fountain voorzichtig optimistisch noemt, zijn de prijsafspraken die Ivoorkust en Ghana eind vorig jaar met elkaar maakten. Op elke ton cacao moeten buitenlandse kopers nu een premie van 400 dollar (334 euro) betalen. Ondanks een dalende vraag naar cacao door corona – chocola is een luxeproduct – steeg de cacaoprijs voor boeren door de prijsafspraken in de landen met respectievelijk 21 procent en 28 procent. „De hoogste prijs in vier jaar, dat is echt mooi”, zegt Fountain, „al is het wel een probleem dat Ghana en Ivoorkust niet transparant zijn en moet de premie van 400 dollar per ton cacao eigenlijk nog twee keer zo hoog zijn.”

Ook Laven trapt op de rem. „Die afspraken zijn uniek en deels wordt dat geld wel weer geïnvesteerd in boeren en andere werkgelegenheid. Maar als die hogere prijs ertoe leidt dat er meer boeren cacao gaan verbouwen zonder dat de vraag stijgt, dan lost die maatregel de structurele problemen niet op.”

Lees ook dit interview met chocoladeonderzoeker Valentina Acierno: ‘Waar groeide de cacaoboon? Vraag het de chocoladereep’

Neokoloniaal

Ook op het gebied van wetgeving in Europa en Nederland komt langzaam iets op gang. In Frankrijk en Nederland is al wetgeving aangenomen om kinderarbeid in productieketens te voorkomen. Ook de Europese Unie wil volgend jaar duurzaamheid in productieketens verplichten. Dat is nu nog grotendeels vrijwillig.

Fountain: „Het gekke is dat er ook vanuit het bedrijfsleven grote steun is voor die plannen”, zegt hij. „Zij willen zelf dat het speelveld gelijk wordt getrokken en dat overheden ze dwingen te verduurzamen. Dat is echt een trend van de laatste twee, drie jaar.”

Laven wil zich niet vastleggen op een definitief oordeel over deze wetgeving. „Het is echt van groot belang dat die wetgeving in samenspraak met Ghana en Ivoorkust en lokale boeren en gemeenschappen opgezet wordt. Het is goed dát we dit doen, maar een beetje neokoloniaal is het wel, als wij in Europa gaan bepalen wat de Ivoriaanse en Ghanese overheden en boeren moeten doen.”

Fountain en Laven, beiden zo’n vijftien jaar actief in de cacaowereld, vinden dat er nog wel veel moet gebeuren. De afspraken tussen overheden en bedrijven moeten transparanter, ‘bottom-up’ en minder vrijblijvend worden. Uiteindelijk is er nog steeds op grote schaal sprake van armoede, ontbossing en kinderarbeid. De meeste spelers, of dat nou overheden of grote bedrijven zijn, zijn het er de laatste jaren over eens geworden wat de problemen in de sector zijn, zegt Laven. „Maar nu moeten we nog goed samenwerken en bedenken hoe we die problemen structureel oplossen.”