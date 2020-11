Als de baas maling heeft aan de coronarichtlijnen

Zoveel mogelijk thuiswerken, afstand houden? Haar baas vindt de coronamaatregelen „maar gedoe”, vertelt Nicolet (38). Nog geen vijf maanden werkt ze als financieel specialist bij deze werkgever. Maar de spanningen rond de coronamaatregelen lopen op de werkvloer zo hoog op dat ze twijfelt of ze wel moet blijven.

Vanuit de directie gelden de ‘gewone’ coronamaatregelen: zoveel mogelijk thuiswerken, afstand houden en sinds kort is er ook een mondkapjesplicht. En haar werk kán ook prima thuis, vertelt Nicolet. „Maar mijn baas zegt dat het virus niet zo ernstig is”, zegt ze. „Zelf kan hij prima thuiswerken, maar hij komt toch iedere dag naar kantoor. En dat verwacht hij ook van zijn team.” Omdat ze nog bij haar werkgever in dienst is, wil ze niet met haar volledige naam in de krant. Deze is wel bekend bij de redactie.

Geregeld boekt haar baas fysieke afspraken in voor Nicolet en haar twee directe collega’s. „Daar stuurt hij dan een berichtje van ter kennisgeving”, zegt ze. Is ze eenmaal op kantoor, dan schuift haar baas zonder voldoende afstand te houden aan haar bureau aan om iets te bespreken. „Als iemand van de directie dan langsloopt en vraagt afstand te houden, maakt hij grapje”, vertelt Nicolet. Ja hoor, in gedachte hou ik afstand, zegt hij dan. Ongemakkelijk en respectloos, vindt ze.

„Ik snap wel dat het soms handiger is, op kantoor. Maar waarom zo vaak? Ik wil gewoon het risico niet lopen”, zegt Nicolet. Haar vriend heeft een zogenoemd cruciaal beroep en moet daarvoor vaak de deur uit. Haar moeder werkt in de zorg. „Die vertelt vaak genoeg hoe mensen lijden onder het virus. Daar schrik je van, hoor.”

Wekelijks meldingen

Nog steeds gelden voor werknemers de regels uit het begin van de coronapandemie: zoveel mogelijk thuiswerken, afstand houden en in ieder geval bij klachten thuisblijven. Vakbond CNV laat weten wekelijks meldingen te krijgen van werknemers in situaties als die van Nicolet. Thuiswerkers bijvoorbeeld, wier baas zonder goede reden vraagt of ze naar kantoor komen. Maar ook werknemers met een beroep dat ze niet thuis kunnen uitoefenen – automonteurs, winkelpersoneel – die naar de werkplek moeten ondanks klachten of quarantaineadvies.

CNV zegt sinds het begin van de coronacrisis „enkele tientallen” meldingen gehad te hebben, vakbond FNV schat dat het er een paar waren. Volgens CNV komen de klachten van mensen die thuis kunnen werken - zoals kantoormedewerkers - het meest van mensen uit de industrie, de productie- en de installatiesector. Van de mensen die niet thuis kunnen werken, komen de klachten vooral uit schoonmaak, vervoer, detailhandel en industrie.

Lang niet iedereen die dit soort problemen treft, meldt ze bij een vakbond, aldus een woordvoerder van CNV. „Op het moment dat wij berichten krijgen van werknemers, denken we dat het probleem in werkelijkheid veel groter is.”

Coronahulplijn

Ook telefonisten van het Rode Kruis krijgen vragen van werknemers die naar het werk moeten. De organisatie opende al een ‘coronahulplijn’. „Mensen kunnen bijvoorbeeld bellen om een praatje te maken omdat ze eenzaam zijn. Of omdat ze uitleg willen over het overheidsbeleid of advies in een lastige situatie”, aldus een telefonist. Medewerkers van het Rode Kruis luisteren, leggen uit of geven advies. De telefonist wil vanwege anonimiteit bij de lijn niet met zijn naam in de krant.

Hij schat dat medewerkers van de lijn samen zo’n drie vragen per week krijgen van werknemers die naar het werk moeten terwijl ze dat volgens de coronarichtlijnen niet mogen. „Dan adviseer ik allereerst om te praten met de leidinggevende en collega’s”, zegt de telefonist. „Het beste is natuurlijk in goed overleg uit zo’n situatie te komen.”

Als dat niet werkt, verwijst hij bellers door naar een vakbond. Of, in het uiterste geval, naar het Juridisch Loket, gefinancierd door Justitie en Veiligheid. Dat geeft gratis advies en kan juridische bijstand bieden bij moeilijke werksituaties. „U mag van uw werkgever verwachten dat hij zicht houdt aan de adviezen van het RIVM over het coronavirus”, schrijft het loket op de eigen website over coronamaatregelen.

Overigens zijn juridische stappen lang niet altijd noodzakelijk, laat woordvoerder Iris van Deinse van het Rode Kruis weten. Zo is er niet in alle gevallen sprake van dwang, in de zin dat iemand bij weigering zijn baan verliest. „Het komt ook voor dat mensen gevraagd wordt naar kantoor te komen en dat ze dan sociale druk ervaren. Of dat ze geen nee durven zeggen om de goede verstandhouding met de baas niet te verstoren.”

Compromis

Ook bij financieel specialist Nicolet kwam het niet tot juridische stappen. Wel voerde ze meerdere gesprekken met haar leidinggevende. „Ik heb hem meermaals gevraagd de richtlijnen te volgen en mijn perspectief uitgelegd”, zegt ze. „Ik vind het prima dat hij ze niet belangrijk vindt. Maar respecteer dan wél mijn wensen.”

Bij wijze van compromis gaat ze nu één dag in de week naar haar werk. Met haar twee collega’s maakte Nicolet onderling een weekverdeling, zodat iedereen een andere ‘vaste’ dag op kantoor heeft. Haar baas plant nog steeds fysieke afspraken in, laat Nicolet weten. Wanneer dat op een ander moment is dan haar vaste dag op kantoor, wijst ze hem daarop. „Heel kinderachtig, maar dat moeten we nu doen”, zegt ze. „Ik vind het echt niet chic hoe dit gaat. Als je op deze manier met regels en gevoelens van mensen omgaat, wat zegt dat dan over een organisatie?”

Soortgelijke gesprekken voerde een 45-jarige vrouw die sociaal makelaar is. Vanwege haar werk wil ze anoniem blijven. In haar functie „verbindt ze mensen in de wijk met elkaar” en organiseert evenementen en bijeenkomsten voor hen. Een deel van dat werk kan vanuit huis, een ander deel vereist fysieke aanwezigheid in de wijk.

„Mijn baas verschool zich achter het praktische deel. Ze wilde dat we continu op kantoor waren, om ‘zichtbaar in de wijk’ te zijn”, vertelt ze. „Maar ja, ik ben ook niet zichtbaar als ik op kantoor zit.” Haar kantoor is bovendien klein en smal, zonder ventilatie, en ze heeft een kwetsbare gezondheid. Dat maakt haar voorzichtig voor het coronavirus. Ook heeft ze een schoolgaand kind. „Dat is op zich al een risico.”

Het hielp gesprekken te voeren met haar leidinggevende. „Het scheelde dat een andere manager het óók heel belangrijk vond om de regels te volgen. Daardoor stond ik steviger.” Nu doet ze thuis het werk dat thuis gedaan kan worden, en maakt ze andere afspraken veelal in de buitenlucht. „Dan ben ik nog zichtbaarder ook.”