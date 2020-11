ABN Amro schrapt nog eens bijna drieduizend banen

ABN Amro gaat tot 2025 ongeveer 15 procent van de banen schrappen. Dat heeft de bank maandag aangekondigd in een strategische update. Een exact aantal kan de bank nog niet geven, maar er zullen een kleine drieduizend banen verdwijnen. Zo veel mogelijk functies verdwijnen via natuurlijk verloop en een deel van de mensen wordt omgeschoold. Toch zal er ook een nog onbekend aantal ontslagen vallen. Concrete plannen voor grote reorganisaties zouden er nu nog niet zijn.

ABN Amro bespaart tot 2025 met allerlei maatregelen zo’n 700 miljoen euro, maar besparingen zijn volgens de bank niet de aanleiding voor de ontslagen. De verdere daling is vooral ingegeven door de „brede ontwikkeling die we zien” dat er minder medewerkers nodig zijn voor de dienstverlening. Mensen doen hun bankzaken vaker digitaal waardoor er minder medewerkers nodig zijn op kantoor. Ook wordt het werk steeds verder geautomatiseerd. Er zijn bijvoorbeeld wel meer programmeurs en digitale ontwerpers nodig, maar per saldo slinkt het personeelsbestand.

Duurzamer

De nieuwe bestuursvoorzitter Robert Swaak maakte maandag meer plannen bekend. De bank gaat zich meer richten op „aantrekkelijke segmenten in Nederland en Noordwest Europa”. In eigen land gaat het om rijke klanten en middelgrote tot grote bedrijven. In het buitenland wordt vooral meer aandacht besteed aan „de transitiethema’s energie, digitaal en mobiliteit”, aldus het persbericht. Duurzaamheid wordt volgens de bank sowieso belangrijker. Een derde van de leningen en investeringen moet in 2024 duurzaam zijn. Nu is dat nog een vijfde.

Bij de plannen kondigde de bank ook een verbouwing en verhuizing aan. Het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas wordt komend jaar verkocht en vervolgens gedeeltelijk weer gehuurd. Dat moet een boekwinst opleveren. Het kantoor in Amsterdam Zuidoost (vlakbij station Amsterdam Bijlmer) wordt uitvoerig verbouwd en moet in 2025 als tweede hoofdkantoor de meeste medewerkers die nu nog op de Zuidas zitten herbergen. Het nieuwe kantoor biedt plek aan zo’n 10.800 werknemers. Maar, zegt de bank: „versneld door Covid-19 wordt thuiswerken de nieuwe standaard”.