Zeker drie doden bij overstromingen op Sardinië

Op het Italiaanse eiland Sardinië zijn sinds vrijdag zeker drie mensen om het leven gekomen door overstromingen vanwege zware regenval. Dat hebben autoriteiten op het eiland zaterdagavond bekendgemaakt, melden Italiaanse media. Vier anderen zijn nog vermist.

De dodelijke slachtoffers kwamen alledrie om het leven in het noordoostelijk gelegen plaatsje Bitti, dat hard werd geraakt door de storm. Op sociale media zijn beelden te zien van grote modderstromen die door de straten van Bitti razen. Volgens Italiaanse media is de plaats is sinds vrijdag afgesloten van elektriciteit. Voorafgaand aan het noodweer werden elders op het eiland zo’n tweehonderd mensen geëvacueerd.

Sinds vrijdag geldt er voor de oostelijke en zuidelijke gebieden op Sardinië ‘code rood’. Volgens de Italiaanse rampendienst Protezione Civile, die zulke weercodes vaststelt, kan het eiland ook zondag nog stormachtig weer met veel neerslag verwachten.

La #Sardegna di nuovo in ginocchio. Questo è successo questa mattina #Bitti nel nuorese, dove ora si contano le prime vittime. Comunicazioni impossibili, sale bloccate, paese sotto il fango pic.twitter.com/TGtiyUlESR — Nicola Pinna (@nicola_pinna) November 28, 2020