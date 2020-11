Voetbalconsultant Chris Woerts: ‘Je moet lef tonen. Daarna zie je wel’

‘Dit zul je wel mooi vinden” zegt Chris Woerts als hij zijn toilet binnenstapt. Hij zet zijn voeten onder de wc-pot en een tel later komt automatisch het deksel van de bril omhoog. „Van mijn vrouw hoeft het allemaal niet, maar ik heb altijd iets met gadgets gehad. Vernieuwing. Hou ik van.”

Het is zondagmiddag, even na twaalven. In zijn huis aan een autoluw dijkje in Barendrecht, op vijf minuten rijden van de Kuip, staat de televisie aan. Woerts – wit overhemd, jeans – gaat zitten in een van de twee leren fauteuils in de zithoek. Altijd de rechter, zegt hij, met schuin zicht op de flatscreen aan de wand. Colaatje op tafel. „Mijn lijfdrank.”

Dat hij rond dit tijdstip voor de tv zit, is bijna vanzelfsprekend. Hij komt nog geregeld in stadions, maar als huismus kijkt hij liever thuis, naar Fox Sports, de zender waarvan hij een van de initiatiefnemers is geweest toen hij nog directeur was van belangenclub Eredivisie CV.

Op een dag zag hij, terwijl hij onder de douche stond, helemaal voor zich dat de clubs een deels eigen betaalzender zouden oprichten, die de hele zondagmiddag Eredivisie-wedstrijden zou uitzenden. Ook rond lunchtijd, zoals vandaag met de wedstrijd Vitesse-Fortuna Sittard, die zo dadelijk begint.

„Supporters waren niet blij met die verschillende tijdstippen. Maar wat mij opvalt, is dat er wordt geredeneerd vanuit mensen die naar het stadion gaan. De meeste Nederlandse voetbalfans komen daar nooit. Mijn ideaalbeeld is dat elk duel op een ander tijdstip begint. Hoe meer je afwijkt van de Europese topcompetities, hoe betere tv-deals je kunt sluiten in het buitenland. Nu wordt er al op zondagavond gespeeld en wat mij betreft ook op maandag. Vertel mij wat het verschil is tussen een wedstrijd op maandag en een Europese wedstrijd op donderdag?”

Niet iedereen hoort dit soort ideeën graag. Maar het is Woerts ten voeten uit. Hij trapt graag tegen heilige huisjes en zegt wat hij denkt.

Ook bij talkshow Veronica Inside. Daar is hij regelmatig te gast om in tien minuten de financiële sores van het Nederlandse voetbal te duiden. Hoe lang houden clubs het nog vol? Wie valt als eerste om? Waarom zijn Nederlandse clubs meer afhankelijk van hun recettes dan buitenlandse? „Een gelddenker”, noemde columnist Henk Hoijtink van Trouw hem. „De onvermijdelijke Chris Woerts”, noteerde Willem van Hanegem in zijn column in het AD.

Wie is hij toch, dit voetbaleconomische orakel uit Rotterdam?

Premier League

Een onafhankelijke denker, noemt Woerts zichzelf. Een man die strategische marketingfuncties bij Heineken en Coca-Cola bekleedde en voor het frisdrankconcern de wereldbeker een tournee liet maken – de World Cup Trophy Tour – voordat hij directeur werd bij Feyenoord. Die in de Eredivisie de sponsorwand bij interviews introduceerde en die later nog voor Sunderland in Engeland werkte. „Nog altijd ben ik de enige Nederlander die tegelijkertijd commercieel directeur en boardmember van een club in de Premier League is geweest.”

Tegenwoordig adviseert hij vooral clubs en mediabedrijven. Als eigenaar van CWO Consultancy en Marketing treedt hij bijvoorbeeld op als onderhandelaar op bij deals als die tussen Veronica en de UEFA Champions League en die tussen Eredivisieclubs en hun nieuwe wedpartner, de Toto. „Als de partij die ik vertegenwoordig niet serieus wordt genomen, loop ik gerust van tafel weg. Ik kan de bad guy spelen. Omdat ik onafhankelijk ben.’’

In zijn woonkamer, met aan de wand een zwart-wit uitvoering van Jordi Gomez’ Laatste Avondmaal, een foto die hem meteen intrigeerde, grinnikt Woerts als hij aan de woorden van Van Hanegem wordt herinnerd. „Van Hanegem heeft een uitgesproken mening. Hij is tegendraads, net als ik. Vind ik mooi.”

Als hij ziet dat er ook bij Vitesse een minuut stilte wordt gehouden voor de overleden wereldster Diego Armando Maradona, fronst Woerts zijn wenkbrauwen. „Beetje overdreven.” Voetballers zijn voor hem geen heiligen. „Ik keek graag naar Cruijff en Van Hanegem, maar ik ben niet zo van het bewonderen.”

Maar is hij, de man die soms wordt verweten alleen maar aan geld te denken – hij suggereert dat de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal ook in Marokko of Qatar kan worden gespeeld – wel een voetbaldier? Absoluut. Hij is abonnee van Hard Gras en veert op als de app van de Eredivisie hem meldt dat er op een van de velden is gescoord. Of hij nu met zijn vrouw The Crown zit te kijken, een boek over Barack Obama leest of met een gezelschap in een restaurant dineert: hij moet en zal het doelpunt bekijken.

„Mensen denken dat ik afstandelijk naar voetbal kijk omdat ik commercieel denk, maar dat is niet zo. Wel kijk ik anders. Zit ik laatst bijvoorbeeld een wedstrijd van FC Emmen te kijken, zie ik dat ze geen shirtsponsor hebben. Dus app ik de commercieel directeur van Emmen: ‘Heb je je werk niet gedaan?’”

Later kon Woerts bij VI onthullen wat er aan de hand was. FC Emmen wilde de erotische webshop EasyToys als shirtsponsor aantrekken, maar de KNVB lag dwars omdat het in strijd zou zijn met de goede zeden. „Vijf minuten voor de uitzending belden ze me nog vanuit Emmen. Of ik er alsjeblieft niks over wilde zeggen. De club was bang voor haar relatie met de KNVB. Niks ervan. Dit gaat jullie juist helpen, zei ik.”

Zelf is hij ook niet altijd een durfal geweest. Hij vertelt over zijn eerste vergadering bij Coca-Cola in de Verenigde Staten waar hij, na zijn tijd bij Heineken, naartoe verhuisde om zich te buigen over campagnes in het voetbal. Tijdens de meeting ontvouwde een van zijn nieuwe collega’s een plan voor de Olympische Spelen in Atlanta. Woerts stak zijn vinger op en vroeg hem: „Wat nou als het regent?”

Had hij niet moeten doen. „It never rains in Atlanta” reageerde de man met een woedende blik. De les? „Als je je op voorhand laat tegenhouden door zulke obstakels, zul je niet ver komen. Je zal zien dat het vijf of tien dagen per maand regent in Atlanta en dan krijg je twijfels. Soms moet je lef tonen en ergens aan beginnen. En daarna zie je wel.”

Pravda TV

Dat dacht hij ook toen hij rond de eeuwwisseling ‘Feyenoord TV’ lanceerde, in zijn eerste periode bij de Rotterdamse club. „De mensen deden net alsof het Pravda TV was, maar ik dacht: wij hebben unieke content te bieden en die kunnen we vermarkten. De trainers en stafleden vonden het eerst verschrikkelijk, al die camera’s om hen heen, maar al snel wenden ze eraan. Toen waren we een van de eerste clubs die dat hadden, nu heeft elke club haar eigen kanaal.”

Zijn commerciële interesses werden pas aangewakkerd, nadat hij zich op een journalistieke carrière had gestort. Met een havo-diploma op zak en een niet afgemaakte studie journalistiek, tikte hij verslagen voor Trouw . Later vond hij onderdak bij het Rotterdams Nieuwsblad, waarvoor hij ooit de primeur had door twee dagen met de Sekte van ISipke Vrieswijk mee te lopen. „Opwinding, daar was het mij om te doen. Ik was een goede, maar geen briljante schrijver en ben afgehaakt omdat ik het financieel vond tegenvallen.”

Woerts kijkt niet alleen voetbal. Hij kijkt en leest alles over historie. „Ik had vroeger een negen voor geschiedenis.” Vooral wereldleiders als Churchill en Obama boeien hem. Van boeken over zijn eigen vak, marketing en commercie, moet hij niks hebben. Open deuren vindt hij dat, net als de interviews na afloop van een voetbalwedstrijd. Als een van de grondleggers van een zender waar de hele dag over voetbal wordt gepraat, zijn de voor- en nabeschouwingen van Vitesse -Fortuna niet aan Woerts besteed. „Het hoort bij voetbal, maar ik kijk er niet naar.”