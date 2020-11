Vitesse wint moeizaam van Fortuna Sittard

Vitesse heeft zondag met de nodige moeite gewonnen van Fortuna Sittard. De nummer twee van de eredivisie dankte de zege aan treffers van invaller Oussama Darfalou en Armando Broja. Het werd 2-0. De overwinning leverde de Arnhemmers een clubrecord op. Vitesse, dat dit seizoen alleen van koploper Ajax verloor, haalde 25 punten uit de eerste tien competitieduels. Vorig seizoen stelde de ploeg het eigen record al scherper met 23 punten.

Fortuna Sittard hield de thuisploeg zo goed mogelijk weg van het doel. Al waren er wel kansjes, onder meer voor Oussama Tannane, Matus Bero en Loïs Openda. Vitesse-trainer Thomas Letsch bracht na ruim een uur met Darfalou voor Sondre Tronstad een extra aanvaller in het veld. De wissel betaalde zich al in de 71e minuut uit toen de Algerijn raak kopte op aangeven van Tannane. De spelmaker was ook goed voor de assist bij de tweede treffer. In de 83e minuut schoot Broja raak uit een vrije trap van Tannane.

Bij Vitesse, dat twee punten minder heeft dan Ajax, stond Enzo Cornelisse (17) voor het eerst in de basis. Fortuna wacht nog op de eerste zege van het seizoen. (ANP)