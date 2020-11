Tien aanhoudingen in Urk na opnieuw een onrustige avond

Voor het tweede weekend op rij is het onrustig geweest in Urk. Jongeren staken zwaar vuurwerk af op straat, richtten vernielingen aan en stichtten brandjes, meldt Omroep Flevoland. Busjes van de aanwezige ME werden bekogeld met stenen en flessen.

Vanwege de onlusten een week eerder was een deel van het vissersdorp tot risicogebied aangemerkt. De politie fouilleerde preventief op vuurwerk. Rondom middernacht werden de aanwezige jongeren opgeroepen naar huis te gaan en voerde de ME charges uit om de straten schoon te vegen. Er werden daarbij tien aanhoudingen verricht. Op Twitter schreef burgemeester van Urk Cees van den Bos dat het nu weer veilig op straat is.

chvdbos Cees vd Bos Door het preventieve optreden van de politie was de overlast op #Urk vanavond minder dan vorige week. Toch was stevig ingrijpen door de ME nodig. Nu is de openbare orde hersteld. Er is een aantal belangrijke aanhoudingen verricht. Het is weer veilig op straat. 29 november 2020 @ 00:19 Volgen

Vorige week zaterdag was het ook al onrustig in Urk. Zo werden er hulpverleners bekogeld met zwaar vuurwerk. Veel mensen waren toen op straat om te kijken bij de rellen. Volgens burgemeester van den Bos was het deze zaterdagavond minder druk dan een week eerder.