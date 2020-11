Steeds een beetje beter, Martin Ødegaard (21) is na vijf jaar terug bij Real Madrid

In Estadio Santiago Bernabéu zit een Noorse tiener voor een volle zaal met journalisten en fotografen. Hij lacht ontspannen en pulkt wat aan zijn kin, wanneer clubicoon Emilio Butragueño, directeur van de jeugdopleiding van Real Madrid, bij de presentatie hoge verwachtingen uitspreekt. Over hem: Martin Ødegaard. „Het is een droom die uitkomt”, zegt Ødegaard zelf. „Het is een eer dat ik voor de grootste club ter wereld mag spelen.”

De hype rond Ødegaard is groot, die 22ste januari 2015. Real wint de strijd om een van de meest veelbelovende talenten in het Europese voetbal. Ødegaard, net zestien, kost z’n drie miljoen euro. Daarnaast krijgt zijn vader, oud-speler Hans Erik Ødegaard, een lucratieve baan als jeugdtrainer bij de club. Real troeft Liverpool, Manchester United, Bayern München, Ajax en rivaal FC Barcelona af.

Met zijn voortreffelijke passing, dribbels en spelinzicht wordt Ødegaard, een aanvallende middenvelder, de ‘Noorse Lionel Messi’ genoemd. Net als Messi is hij linksvoetig en relatief klein (1,78 meter). Ødegaard, verwachten velen, is een toekomstige sterspeler.

Op uitzonderlijk jonge leeftijd zingt zijn naam al rond. In 2012, op zijn dertiende, debuteert hij in een oefenduel voor Strømsgodset, de profclub uit zijn geboortestad Drammen, 40 kilometer ten westen van hoofdstad Oslo. En met 15 jaar en 117 dagen breekt hij in 2014 het record van jongste speler op het hoogste niveau in Noorwegen. Niet veel later debuteert hij ook als jongste ooit in de Noorse nationale ploeg.

Projectmatig

Ødegaard is het product van een bijna projectmatige aanpak, onder regie van vader Hans Erik. Die is ervan overtuigd dat je met 10.000 ‘zinvolle’ trainingsuren de basis kan leggen voor een topsportcarrière. Met zijn vader als jeugdtrainer speelt Ødegaard zijn eerste jaren bij sportclub Drammen Strong – waar Ødegaard senior medeoprichter was van de voetbaltak.

Papa heeft het nooit gehad over winnen of de beste zijn. Het ging alleen om ontwikkeling Martin Ødegaard

In zijn trainingen wordt bijna alleen maar de bal gebruikt, vertelt Hans Erik in 2014 in het Noorse voetbalblad Josimar. Hij vindt dat te veel tijd verloren gaat aan trainingen zonder bal, zoals de warming-up, sprint- en loopwerk en baloefeningen waarbij spelers in de rij moeten wachten.

Hij stelt individuele schema’s op voor zijn zoon, waarbij het uitgangspunt is dat hij minimaal twintig uur per week traint. In tien jaar moet hij zo aan 10.000 uur komen. Als Ødegaard zes is, legt zijn jeugdclub een kunstgrasveld aan, ter vervanging van een grindveld. De familie Ødegaard draagt omgerekend zo’n 5.000 euro bij. Voor zijn ontwikkeling is het veld cruciaal: ook in de lange Noorse winters kan hij buiten blijven trainen met de bal.

„Papa heeft het nooit gehad over winnen of de beste zijn. Het ging alleen om ontwikkeling. Over steeds een beetje beter worden”, vertelt Ødegaard in 2014 in Josimar. „Hij zegt altijd dat het niet erg is om fouten te maken. Hij wil juist dat ik een fout maak. En dat ik het opnieuw probeer.” Hans Erik Ødegaard speelde lang als middenvelder bij Strømsgodset, waar zijn zoon op zijn twaalfde ging spelen.

Omzwervingen

De vroege overstap naar Real heeft hem misschien eerder tegengewerkt dan geholpen – hij speelde nog nauwelijks voor de club. Maar Ødegaard lijkt nu op zijn 21ste, na omzwervingen in Nederland, zijn belofte in te lossen. Hij begon dit seizoen enkele keren in de basis onder coach Zinédine Zidane en speelde vorige week goed in het Champions League-duel met Inter. Zaterdag viel hij in voor Luka Modrićc, maar kon de pijnlijke thuisnederlaag tegen Alavés (1-2) niet voorkomen.

Na zijn komst in 2015 debuteerde Ødegaard weliswaar snel, met een invalbeurt voor Cristiano Ronaldo. Maar daar bleef het bij, op een duel in het bekertoernooi na. Hij trainde bij het eerste en speelde zijn wedstrijden in het tweede. Langzaam verdween hij uit beeld. Carlo Ancelotti, coach toen Ødegaard werd gehaald, noemde zijn transfer later een „pr-stunt”.

De mensen die in Nederland met Ødegaard werkten, spreken echter van een zeer serieuze aanpak, waarbij alles erop is gericht te slagen bij Real. „Met zijn omgeving heeft hij een heel duidelijk plan”, zegt technisch manager Gerry Hamstra van sc Heerenveen, waar Ødegaard in 2017 en 2018 anderhalf seizoen op huurbasis speelde. „Stap voor stap werkt hij naar zijn droom toe. Daar is hij heel geduldig in.”

In Heerenveen woont Ødegaard, dan achttien, het eerste half jaar met zijn vader, daarna moet hij het zelf redden. Hij krijgt een fiets van de club, alle faciliteiten zijn immers dichtbij. Hij moet bij Heerenveen, dat een goede naam heeft in het opleiden van Scandinavische spelers, vlieguren maken.

„Hij is heel erg met het proces bezig”, zegt Hamstra. Met vader Ødegaard evalueerde hij het eerste, lastige half jaar bij Heerenveen, waarin het talent een serie wedstrijden op de bank begon. „Hoe je met zo’n teleurstelling omgaat is bepalend. Hij bleef geloven in het project: dit is echt goed voor mij, hier ga ik de volgende stap maken. Ik heb nog nooit iemand zo jong zo stabiel gezien.”

Abe Lenstra Stadion

Op een dag loopt Hamstra door de gangen van het verlaten Abe Lenstra Stadion, als hij Ødegaard in de kleedkamer ziet. Die is, op een vrije dag voor de selectie, in zijn eentje in de weer met een virtual reality-bril, waarbij spelsituaties worden nagebootst. „Was hij bezig met spelintelligentie en kijkgedrag, alles om beter te worden. Dat typeert hem.”

Ødegaard is in Friesland ver verwijderd van Real en het is de vraag of de stap naar Madrid niet „te veel, te vroeg” was, zoals The New York Times schrijft begin 2018. Goede vriend, landgenoot én toenmalig ploeggenoot Morten Thorsby ziet dat anders. „Bij Heerenveen heb ik altijd tegen hem gezegd dat hij de top kan halen”, zegt Thorsby, die hem overhaalde naar Friesland te komen. „Hij heeft een lange reis gehad. Maar hij maakt slimme keuzes.”

Hij kwam in een positieve vibe, waardoor we bij Vitesse de echte Martin Ødegaard hebben gezien Jan van Norel inspanningsfysioloog

Na Heerenveen kiest hij voor Vitesse, dat kwalitatief beter is. Een van de redenen is dat hij zijn rendement wil verhogen. Er was kritiek vanwege het beperkte aantal assists (2) en goals (2) in zijn periode in Friesland. Daar is Hamstra het niet mee eens. „Hij heeft zoveel mooie ballen gegeven, die er niet ingingen. Daar kan hij niks aan doen, hè.” Soms ziet hij oplossingen, die teamgenoten niet zagen.

Dat hij meer rendement wil, illustreert dat hij „eigenaar van zijn eigen plan” is, zoals Jan van Norel het noemt. Als inspanningsfysioloog bij Vitesse werkt hij in het seizoen 2018-2019 intensief met Ødegaard. Op Ødegaards eigen verzoek werkt hij aan zijn explosiviteit. „Met name voor de eerste meters, bij het loskomen van tegenstanders.” Ook verdiept hij zich in slaappatronen en voeding.

Interesse van Ajax

Hij was vaak aan het evalueren en reflecteren, zegt Van Norel. „Hij weet precies de momenten terug te halen en te benoemen wat beter moet. Hij heeft een hoge standaard voor zichzelf. Heel zelfkritisch, maar niet op een manier dat hij zichzelf onderuit haalt.”

Zijn rendement schiet omhoog bij Vitesse, met elf goals en twaalf assists. „Alles viel op zijn plek”, zegt Van Norel. „Hij kwam in een positieve vibe, waardoor we hier de echte Martin Ødegaard hebben gezien.” Ajax heeft interesse, maar hij kiest voor een nieuwe verhuurperiode, bij de Spaanse subtopper Real Sociedad.

In Sán Sebastián groeit hij uit tot een van de creatiefste spelers van de Spaanse competitie, zegt analist Domagoj Kostanjšak van vakblad Total Football Analysis Magazine. „Mensen begonnen hem al te vergeten.” Kostanjšak vertelt dat Ødegaard zich ontwikkelde tot een meer complete teamspeler die de opbouw verzorgt en anderen laat renderen, waar hij in het verleden vooral uitblonk met individuele acties.

In februari van dit jaar, vijf jaar na zijn overstap uit Noorwegen, zet hij zich nadrukkelijk op de kaart bij Real Madrid. Mét Sociedad wint Ødegaard in Madrid in de kwartfinale van de Copa del Rey – hij maakt de eerste goal. Real haalt hem na een goed seizoen (zeven goals, negen assists) terug: hij krijgt een kans onder Zidane.

Via een omweg is hij nu waar hij wilde zijn. „Ødegaard is een fantastische jonge speler, maar op dit moment heeft hij nog een lange weg te gaan voordat hij kan worden gezien als opvolger van Luka Modrić”, zegt Kostanjšak. Hij is er nog niet, nog lang niet. Maar hij is pas 21.