RTL-documentaire over zaak-Verstappen mag worden uitgezonden

Tv-zender RTL mag de documentaire over het politieonderzoek in de zaak van Nicky Verstappen zondag- en maandagavond uitzenden. De rechter heeft zondag het kort geding verworpen dat Jos B. had aangespannen tegen RTL en documentairemaker No Pictures Please. B werd vorige week tot 12,5 jaar cel werd veroordeeld voor het ontvoeren en misbruiken van Verstappen.

B. wilde de uitzending verbieden omdat hij in de film als dader zou worden neergezet terwijl de zaak nog in hoger beroep moet worden behandeld. Zaterdag liet een woordvoerder van RTL weten „achter deze zorgvuldig gemaakte documentaire” te staan.

In de documentaire volgt presentator Ewout Genemans drie jaar lang het rechercheteam dat de zaak onderzoekt. B. was toen nog niet in beeld als verdachte. Ook moest het dna-verwantschapsonderzoek nog worden gestart. Volgens RTL komt B. in het tweede deel van de documentaire wel in beeld maar is hij onherkenbaar in beeld gebracht.

