Overdaad aan instrumenten en ideeën bij Boi Akih

Gedroogde peulvruchten, klankschalen, belletjes, shakers, een kruik, diverse handdrums; het leek of in het Bimhuis alles wat voor percussie kon dienen op het podium stond bij Boi Akih. De band rond zangeres Monica Akihary en gitarist Niels Brouwer presenteerde het nieuw album Storyteller. Live krijgen de lichtere instrumenten die de kern vormen – fluit, gitaar en kora – met al het slagwerk wat body. Daar doorheen vlecht zich de rijke stem van Akihary die zowel in het Engels zingt als Haruku, een bijna uitgestorven Molukse taal.

Boi Akih bestaat al meer dan twintig jaar en heeft inmiddels een eigen geluid samengesteld uit diverse windstreken, waarbij het verbindende element improvisatie is. Voor het nieuwe album werkten ze samen met de Malinese koraspeler Zoumana Diarra. Samen ontwikkelden ze een kora die naast de lange hals vol snaren nog twee vertakkingen kreeg, als een cactus die uit een kalebas groeit, behangen met vijfendertig snaren. Dat instrument staat ook op het podium in het Bimhuis, Maar ‘Zou’ zit er niet achter. Hij overleed deze zomer. Zijn plek wordt waardig ingevuld door Sekou Dioubate.

Door de overdaad aan instrumenten en ideeën klinkt en oogt de live-uitvoering van de ingetogen nummers vreemd genoeg wat onrustig. Alsof de muzikanten al hun mogelijkheden binnen elk nummer willen benutten. Behalve de percussionisten die soms halverwege de maat overschakelen op nieuw slagwerk trommelt fluitist Dodó Kis ook op haar instrument, net als gitarist Brouwer. Maar als er rust is en het op zijn plaats valt bewijst Boi Akih zijn kunde, zoals op ‘Lost souls’, een emotionele song over zij die vergingen op zee, met prachtig Noord-Afrikaans snarenspel en de jazzy stemkunst van Akihary.

Jazz Boi Akih Gehoord in Bimhuis 27/11/20. ●●●●●