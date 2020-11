Op de kruising zag ze de scooterrijdster niet

Pal voor de strafrechters staat een foto. Een blonde vrouw blikt blakend van energie de camera in. Zij werd op een voorrangskruising van haar scooter gereden en overleefde dat niet. En het wrange is, vertelt haar moeder, die de foto op tafel heeft gezet, dat de automobilist die haar 30-jarige dochter over het hoofd zag, nooit medeleven heeft getoond. „Geen kaartje, geen telefoontje, helemaal niks.”

Maar nu, precies vierhonderdnegenveertig dagen na het overlijden, kan de moeder de vrouw die achter het stuur zat in de ogen kijken. Of nou ja, er zit een scherm tussen. De 73-jarige Elly staat terecht via een videoverbinding. Vanwege het coronavirus vindt ze een rechtbankbezoek te riskant. Ze is hart- en nierpatiënt, kampt met een „heel hoge bloeddruk” en heeft „forse problemen met vernauwde bloedvaten”.

Ik was op weg naar mijn zoon, vertelt de verdachte, de t-splitsing kende ze goed. De auto vòòr haar wilde linksaf slaan, zij moest rechts voorsorteren. Ze stuurde haar grijze Audi tot vlak voor de haaientanden, keek ‘links, rechts en weer links’ en „toen ik optrok, was er een tikkie”. Pas toen ze de scooterrijdster zag liggen, besefte ze dat ze een aanrijding had gehad.

Waar de vrouw op de scooter vandaan was gekomen? Elly haalt haar schouders op. „Geen idee”, zegt ze. „Ik heb haar niet gezien. Maar onvoorzichtig ben ik nooit. Ik rijd al 45 jaar schadevrij. Ik ben nog naar haar toegegaan. Ze zei: mijn been doet pijn. Toen een omstander vroeg om dat been op te trekken en ze dat deed, ben ik weggegaan. De volgende ochtend hoorde ik van agenten dat ze was overleden. Dat was voor mij een traumatisch moment.”

Maar aan Elly’s trauma is de rechtbankvoorzitter nog niet toe. De scooterrijdster had ernstige inwendige bloedingen, er kwam een ambulance, een traumahelikopter, ze kreeg hartmassage en werd geïntubeerd. Op de intensive care stopten de nieren ermee ondanks liters bloedplasma en „nog dezelfde nacht hebben we de stekker uit de beademingsmachine moeten trekken”, vertelt haar moeder. „Geen afscheid, geen laatste woord. Nooit meer gekke bekken. Het is stil, heel stil.”

Elly frunnikt aan haar bril en knikt. „Ik ben zelf ook moeder.” Ze heeft de agenten gevraagd of ze contact kon opnemen met de nabestaanden. „Daar had ik behoefte aan.Maar de politie zei: niet doen.” Onbedoeld en ongewild heeft ze als gevolg van een botsing met haar auto een vrouw op een scooter doodgereden. Geëmotioneerd: „Heel afschuwelijk is dat. Ik heb de huisarts, slachtofferhulp en een psycholoog moeten inschakelen.” Ze kon het niet aan het politiedossier te bekijken, op de noodlottige plek durft ze tot op de dag van vandaag niet te komen.

Het gebeurt vaker, zalft de rechtbankvoorzitter, dat de politie onderling contact ontraadt. „En vervolgens zit iedereen op mekaar te wachten: waarom hoor ik niks, waarom mocht ik niks, waarom gebeurde er niks.” Maar dat mag de politie niet bepalen voor nabestaanden. Vindt de moeder het goed om alsnog contact te hebben? Die schudt het hoofd. Ze wil weten, zegt ze in haar slachtofferverklaring: kon deze mevrouw nog verantwoord rijden? Wil ze zich laten keuren door een onafhankelijk arts?

Haar blanco strafblad, voorbeeldige rijgeschiedenis en leeftijd gaven daar geen aanleiding toe. Mevrouw is nooit opgestaan met het plan roekeloos te gaan rijden en een verkeersslachtoffer te maken, beklemtoont de officier van justitie. Ze heeft op de kruising niet goed uitgekeken en de berijdster geen voorrang verleend, bevestigen getuigen en camerabeelden. De auto was technisch in orde, andere verkeersfouten zijn niet gemaakt. Daarmee heeft ze één enkele verkeersovertreding begaan zoals vastgesteld in artikel 5 van de Wegenverkeerswet en geen misdrijf gepleegd als beschreven in artikel 6 waarbij sprake is van aanmerkelijke onvoorzichtigheid en/of onoplettendheid.

Voor „gevaarzettend rijgedrag” eist de aanklager vier maanden rij-ontzegging waarvan twee maanden voorwaardelijk. Daarnaast vordert hij een geldboete van 750 euro. Geen boete kan dit ongeluk vergelden, reageert de advocaat die bij Elly thuis aan tafel zit. Maar de onvoorwaardelijke rijontzegging valt hem rauw op het dak. De automobilist achter zijn cliënt had de scooterrijdster ook niet gezien. En zij kan niet zonder auto, die heeft ze nodigvanwege haar lichamelijke klachten, om boodschappen te doen en naar het ziekenhuis te gaan.

Maar de rechtbank volgt „vanwege de verstrekkende gevolgen” de eis van de officier. Elly raakt twee maanden haar rijbewijs kwijt en moet de boete betalen. Is dat rechtvaardigheid, vraagt de moeder. Ze is ontdaan. „De verdachte mag mijn kind doodrijden en kan twee maanden haar auto niet besturen maar ik heb levenslang.”