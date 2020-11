Ongemak Universiteit Leiden groeit over steun Paul Cliteur voor Baudet

De storm rondom Forum voor Democratie heeft nu ook de Universiteit Leiden bereikt. Hoogleraar Paul Cliteur, vertrouweling van FVD-oprichter Thierry Baudet, ligt onder het vergrootglas omdat hij onvoldoende afstand zou hebben genomen van racistische en antisemitische geluiden binnen FVD. Hij zou in het verleden ook nauwelijks in actie zijn gekomen na verschillende interne klachten over antisemitische uitspraken van Baudet, wiens promotieonderzoek hij begeleidde.

Hierdoor staat nu ook opeens het bestuur van de universiteit onder druk. Rector magnificus Carel Stolker kwam zaterdagmiddag met deze tweet: „Het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FVD is uiterst zorgelijk en raakt daarmee ook Paul Cliteur.” Ongeveer op hetzelfde moment kwam Cliteur met een schriftelijke verklaring, waarin hij afstand neemt van antisemitisme, maar niet van FVD of Baudet. Zondag kwamen medewerkers van de rechtenfaculteit in Leiden met een „open brief tegen antisemitisme, racisme en discriminatie en het bagatelliseren of normaliseren daarvan”.

Rondom FVD is al ruim een week ophef, vanwege antisemitische appjes binnen de jeugdorganisatie van de partij (JFVD) en uitspraken die Baudet zelf zou hebben gedaan tijdens een recente bijeenkomst met de top tien van FVD. Hij zou onder meer de uitspraken van JFVD-jongeren toen hebben verdedigd („ze zijn niet dom, ze hebben juist een heel hoog IQ, daarom zeggen ze deze dingen ook”) en hebben gezegd dat antisemitisme in zijn directe omgeving gemeengoed is. „Bijna iedereen die ik ken is antisemiet”.

Anders dan tientallen FVD-prominenten afgelopen week blijft Cliteur, tot voor kort FVD-senator, Baudet het voordeel van de twijfel geven. „Hij kan mensen provoceren en in verwarring brengen”, aldus Cliteur later die zaterdag, in een interview met het Leidse universiteitsblad Mare. „Maar dat is wat anders dan waarvan hij nu wordt beschuldigd.”

Onverholen antisemitisme

De dag begon met een lang artikel op GeenStijl: ‘Het onverholen antisemitisme van Thierry Baudet’. Daaruit bleek dat er geregeld tegenover Cliteur zou zijn geklaagd over extreme uitspraken van Baudet, maar dat de hoogleraar dit altijd heeft weggewuifd. Baudet zou onder meer hebben gezegd dat in de Tweede Wereldoorlog „de Joden hebben gewonnen” van de Duitsers, omdat ze sindsdien de macht zouden hebben. „Dit zijn ideeën die ik heb, dat moet je toch gewoon kunnen zeggen?” Ook zou Baudet zich lovend hebben uitgelaten over kopstukken van het Vichy-regime in Frankrijk, dat tijdens de oorlog collaboreerde met de nazi’s.

Toen Cliteur in juli over de klachten ook werd benaderd door politicologe Machteld Zee zou hij tegen haar hebben gezegd dat dit „nieuwe informatie” is. Cliteur zegt tegen Mare dat Zee „geen directe uitspraken” doet in het artikel op GeenStijl en dat hij daarom niet zeker weet of ze dit gezegd heeft. Tegenover Mare bevestigt Zee de informatie in het GeenStijl-artikel.

Cliteur zegt in Mare dat hij eventuele klagers zou vertellen dat hij er „zelf niet bij” was en zou doorverwijzen naar Baudet. „Ga het zelf met hem uitvechten.” Verder zegt hij dat er wat hem betreft een verschil is tussen wat Baudet in de privésfeer zegt en wat hij publiekelijk zegt, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. „Ik wil dan eerst wel eerst zien dat hij dit soort uitspraken inderdaad publiekelijk doet. En daar is nog niets van gebleken.”