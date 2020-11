Een rustig verzoeningsgezind gesprek met Iran zal voor Biden nu lastig worden

Een paar weken nadat president Trump zich door zijn adviseurs had laten overtuigen dat een aanval op de nucleaire faciliteiten van Iran geen goed idee was, werd vrijdag Mohsen Fakhrizadeh, de meest vooraanstaande Iraanse atoomgeleerde, in een met militaire precisie uitgevoerde aanslag gedood. Algemeen is het vermoeden dat Israël hier achter zit, net als achter de liquidatie van vier nucleaire experts zo’n tien jaar geleden.

Israël heeft nog niet formeel gereageerd op de aanslag, die – hoe riskant ook – minder escalatiegevaar oplevert dan een directe aanval op nucleaire installaties. Of Israël hierbij zelfstandig opereerde of op verzoek van de Verenigde Staten is niet helder. Het valt zelfs niet volledig uit te sluiten dat de aanslag door Amerikaanse agenten zelf is gepleegd. Nog maar twee weken geleden meldde The New York Times dat de liquidatie van de nummer twee van Al-Qaida, Abu Mohammed al-Masri, afgelopen zomer op straat in Teheran door agenten van de VS was uitgevoerd.

Aan een motief ontbrak het premier Benjamin Netanyahu op zichzelf niet. Al jaren betoogt hij dat Iran een grote bedreiging vormt voor Israël. In toenaderingspogingen tot Iran, zoals de komende Amerikaanse president Joe Biden wil, ziet hij niets. Met name diens voornemen om het nucleaire akkoord waaruit Trump zich in 2018 eenzijdig terugtrok nieuw leven in te blazen, verontrust Netanyahu zeer. „Er moet geen terugkeer zijn naar het vorige nucleaire akkoord”, verklaarde Netanyahu al kort na Bidens verkiezing. Netanyahu had Fakhrizadeh ook persoonlijk omschreven als een gevaar. Nog voor Biden is aangetreden, is hem zo het heft al min of meer uit handen geslagen.

Waarschuwing aan Iran

Tegelijk betekent de aanslag een waarschuwing aan het adres van Iran en zijn nucleaire experts. Wie zich op dit terrein begeeft, speelt met zijn leven. Zeker mensen zoals Fakhrizadeh, van wie westerse inlichtingendiensten aannemen dat hij zich tot 2003 en mogelijk ook daarna bezighield met de ontwikkeling van een kernbom. Maar veel analisten in Iran en het buitenland wijzen erop dat Iran tegenwoordig beschikt over een uitgebreide nucleaire sector. Er zijn volop deskundigen. Het uitschakelen van één individu is dus maar van betrekkelijk belang.

Iran staat bovendien, mede door het nucleaire akkoord, nog altijd onder een streng inspectieregime van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) uit Wenen. Wel hebben de Iraniërs hun hoeveelheid verrijkt uranium de laatste maanden flink verhoogd uit protest tegen Trumps vertrek uit het akkoord en diens sancties. Ook blijft onzeker wat Iran in het geheim doet, maar er zijn in het geheel geen aanwijzingen dat het land snel over een kernbom zal beschikken. Iran zelf heeft altijd betoogd dat zijn nucleaire programma louter vreedzame doeleinden dient.

Ook Trump, wiens beleid van ‘maximale druk’ op Iran tot weinig aantoonbaar succes heeft geleid, zal de liquidatie zonder meer verwelkomen. Een hoeksteen van zijn Midden-Oostenbeleid was immers om af te raken van de door hem altijd verfoeide nucleaire deal van 2015, terwijl die door zijn voorganger Barack Obama (en de toenmalige vicepresident Biden) nu juist werd beschouwd als zijn belangrijkste prestatie.

Ontmoeting aan de Rode Zee

Een ander die dat nucleaire akkoord verafschuwde was de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MbS). Intrigerend is in dit verband ook dat MbS nog vorige zondag in het Saoedische Neom aan de Rode Zee een ontmoeting had met Netanyahu en Trumps minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Iran vormde daarbij naar wordt aangenomen de hoofdschotel.

De aanslag op Fakhrizadeh maakt het niet alleen voor Biden maar ook voor Iran moeilijk te doen alsof er niets is gebeurd. Rustig verzoeningsgezinde gesprekken met Biden voeren meteen na diens inauguratie zal er niet bij zijn. Het wekte geen verbazing dat er uit het Democratische kamp dit weekend verontwaardigde reacties kwamen. Zo noemde John Brennan, CIA-directeur onder Obama, de liquidatie een „criminele daad”, die tot een dodelijk vergeldingsactie van Iran zou kunnen leiden.

De grote vraag is nu vooral hoe hard Iran zal terugslaan. Gewoontegetrouw zwoer de opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, zaterdag al plechtig wraak. Haviken in Teheran zullen ongetwijfeld aansturen op een stevige daad tegenover Israël. Ze waren toch al boos na een brand afgelopen zomer in het nucleaire complex van Natanz, mogelijk door Israëlische sabotage. Om nog maar te zwijgen van de liquidatie van generaal Qassem Soleimani, die in eigen land heldenstatus genoot, begin dit jaar door een Amerikaanse raket.

In de radicale krant Kayhan werd zelfs al opgeroepen tot een aanval op de Israëlische havenstad Haifa, als Israël inderdaad achter de moordaanslag zit. Anderen verbrandden bij een betoging in Teheran niet alleen portretten van Trump maar ook van Biden. Hoe harder Iran terugslaat, hoe moeilijker het wordt om weer met de VS te gaan praten.

Dat beseffen ook de gematigder elementen in het Iraanse regime, die juist hoopten door de verkiezing van Biden opheffing van de sancties te bereiken en betere banden met de buitenwereld. Zij zullen zich daarom zeker verzetten tegen een zware vergelding. Of ze succes hebben is de vraag. De paradox is dat vier jaar onverzoenlijkheid en sancties onder Trump de aanhangers van de harde lijn in Teheran slechts hebben versterkt. Netanyahu en Trump bekommeren zich daar niet om.