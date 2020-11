Monoliet in Utah op mysterieuze wijze weer verdwenen

De geheimzinnige, drie meter hoge stalen monoliet die vorige week in de Amerikaanse staat Utah werd ontdekt, is sinds vrijdag weer verdwenen. Dat heeft het Bureau of Land Management van Utah zaterdagavond lokale tijd bekendgemaakt. De autoriteiten stellen dat de sculptuur is weggehaald door een „onbekende partij” en benadrukken het werk niet zelf verwijderd te hebben.

Wie de stalen balk in de eerste plaats neerzette, is eveneens onbekend. De sculptuur werd vorige week gevonden in een afgelegen gebied, toen agenten van de staat een schapentelling deden. Vermoedelijk ging het om een stuk landschapskunst. Deze kunstvorm is sinds de jaren zestig populair in de Verenigde Staten. Anderen stelden dat het om een werk van buitenaardse wezens ging.

Het kunstwerk werd gevonden op openbare gronden, die door de staat Utah beheerd worden. Om te bouwen op zulk grondgebied is gewoonlijk toestemming nodig. Autoriteiten in de staat lieten eerder weten dat deze regel ook voor de makers van de betreffende monoliet gelden, „ongeacht de planeet waar je vandaan komt”. De ontdekking van het stalen werk trok wereldwijd aandacht. Enkele dagen na de bekendmaking van de coördinaten, doken de eerste kunsttoeristen op bij de sculptuur.

Lees ook: Eerste kunsttoeristen bereiken geheimzinnige balk in Utah