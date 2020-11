Leger Ethiopië neemt hoofdstad van Tigray in

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft in het weekend een belangrijke militaire overwinning behaald met de inname door zijn federale leger van de regionale hoofdstad Mekelle, in Tigray. Maar de rebelse autoriteiten van deze opstandige regio hebben zich niet overgegeven. Daarmee bestaat de kans dat na deze conventionele fase in het conflict er nu een slepende guerrilla begint.

De zaterdagochtend begonnen aanval op Mekelle, een stad van een half miljoen inwoners, verliep voor zover bekend zonder veel bloedvergieten. „We zijn Mekelle binnengevallen zonder dat onschuldige burgers doelwit werden”, verklaarde de premier zondag. De Tigrese autoriteiten zeiden dat hun strijders zich hebben teruggetrokken uit de hoofdstad, maar dat de wreedheden van het federale leger „alleen maar kunnen bijdragen aan ons besluit om deze indringers tot het laatst te bestrijden”.

De regionale autoriteiten van Tigray gaven zich niet gewonnen. Zaterdagnacht en zondagochtend vielen er zes raketten op de luchthaven van Asmara, de hoofdstad van buurland Eritrea. Deze raketten werden zeer waarschijnlijk afgevuurd door de Tigrese autoriteiten. De Eritrese president Isaias Afewerki werkt in dit conflict samen met de Ethiopische premier Abiy Ahmed tegen de Tigreeërs. De Tigrese leider Debretsion Gebremichael beschuldigde het Eritrese leger er zaterdag van kampen in Noord-Tigray te hebben aangevallen, waarin tienduizenden jonge Eritreeërs verblijven die de dictatuur in hun land ontvluchtten.

Internationale hulporganisaties, de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie pleiten sinds het begin van de oorlog drie weken geleden bij Abiy Ahmed voor een staat-het-vuren en vredesoverleg. De premier wees echter iedere bemiddeling af met het argument dat het een binnenlandse affaire betrof. De Afrikaanse Unie, waarvan het hoofdkantoor in hoofdstad Addis Abeba staat, heeft echter wel degelijk een mandaat zich met interne gewapende conflicten te bemoeien. De pan-Afrikaanse organisatie zond daarom vrijdag drie voormalige Afrikaanse staatshoofden naar Abiy Ahmed, die echter niet toegaf. De internationale gemeenschap maakt zich zorgen over het lot van één miljoen hongerige Tigreeërs die geen voedsel meer ontvangen, evenals de Eritrese vluchtelingen die van iedere hulp werden afgesloten door de oorlog.

Als de Tigrese bevolking de nederlaag van hun leiders accepteert en het federale leger niet als een bezettingsmacht ziet, dan is de ingreep geslaagd. Maar de vrees is groot dat de Tigrese leiders zich nu terugtrekken in de bergen. In dat ruige landschap voerden ze van 1975 tot 1991 een guerrilla. De hierop volgende zege bezorgde de Tigreeërs toen een centrale positie in de macht in Addis Abeba, totdat Abiy Ahmed in 2018 daar het roer overnam.

In die lange guerrilla speelde de huidige Tigrese leider Debretsion Gebremichael als jonge technicus een rol door een illegaal radiostation voor de rebellen op te zetten. De Spartaanse Tigrese strijders van toen vestigden een imago van zichzelf als hardnekkige guerrilla’s. Kunnen de jongere Tigreeërs eenzelfde opofferingsgezindheid opbrengen als hun ouders? De vraag is nu of de geschiedenis zich gaat herhalen.