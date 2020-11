Is Diego alweer beter?

Zeg het hem niet. Mondje dicht. Laat geen pers en onbekenden binnen. Radio uit. Denk erom, geen post. In godsnaam, hou alle kranten weg. Carlos Bilardo (82) was tijdens de WK’s van 1986 en 1990 de bondscoach van Argentinië. Hij slijt zijn laatste jaren alleen in een appartement in Buenos Aires. Zijn gezondheid is broos, volgens de berichten heeft hij ernstige neurologische aandoeningen.

Daags na de dood van Maradona vertelde Jorge Bilardo voor Radio Provincia dat niemand zijn zieke broer het nieuws moest vertellen. Carlos zou eraan kunnen bezwijken. Maradona was als een zoon voor de oud-bondscoach.

Jorge had de zuster in het huis van vader Bilardo opdracht gegeven de kabel van de televisie door te knippen. Ze moest als smoes melden dat er een grote storing in de stad was.

Voordat hij bondscoach werd studeerde Bilardo geneeskunde. Hij is officieel arts en weet vast hoe je een patiënt slecht nieuws vertelt. Zorgvuldig, gevoelvol en naar waarheid. Zelf wordt hij nu in de maling genomen door naasten en familie.

Tijdens drie dagen van rouw schreeuwden Argentijnen het verdriet uit hun lijf. Thuis, op straat, in kerken. Duizenden fans hadden er uren wachten voor over om een paar seconden stil te kunnen staan bij de kist in het paleis.

Met een drone werd de ‘besloten’ begrafenis gefilmd. De kist werd over een gazon gedragen waar her en der vierkante gedenkstenen van andere overledenen lagen. Van boven deed het me denken aan zo’n grafische opstelling van twee elftallen, vlak voor een wedstrijd.

Bondscoach Bilardo had tijdens het WK van 1990 in Italië zijn eigen manier om een aanvalsplan uit te leggen. Tijdens het eten prikte hij een paar tandenstokers in een pizza; dat waren de doelpalen. Daarna drukte hij olijven in het krokante deeg en legde zo uit hoe zijn elftal moest spelen.

Zo’n zwarte – zonder pit – nog heet van het houtskoolvuur in de oven, in de hand van Bilardo: ‘Deze olijf, Diego, dat ben jij.’

En zo’n vaderfiguur voor Maradona zou moeten horen dat zijn aanvoerder van weleer is overleden. Zet Bilardo thuis in een goede crapaud – Carlos’ vader was meubelmaker – en leg hem rustig uit dat nummer 10 het leven heeft gelaten.

Hoelang houdt de zuster in het appartement dit zwijgen vol? Hoe legt ze uit dat de storing van de televisie nog niet verholpen is? Waarom valt de krant niet meer op de mat? Wat is toch dat getoeter en geschreeuw buiten op straat? En de ergste vraag van allemaal: Is Diego alweer beter?

Carlos Bilardo heeft met Maradona één wereldtitel gewonnen en één verloren. Ze maakten samen euforie en ellende mee. Bilardo heeft bij leven de mooie momenten van zijn ‘voetbalzoon’ meegemaakt; hij zou nu ook het nieuws over de laatste ademtocht van Maradona moeten kunnen vernemen.

Dat is het recht van de bondscoach van de beste voetballer aller tijden.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.