Formule 1-coureur Grosjean lichtgewond na zware crash

Formule 1-coureur Romain Grosjean is zondag lichtgewond geraakt bij een zware crash in de Grote Prijs van Bahrein. Zijn wagen crashte frontaal in de vangrail, brak daarbij in tweeën en vloog in brand. De coureur kon zijn wagen verlaten.

Zijn F1-team Haas meldde dat Grosjean brandwonden heeft opgelopen aan zijn hand en enkels, maar verder in orde is. Hij is met de ambulance naar het medische centrum gebracht voor behandeling van zijn brandwonden en voor verder onderzoek. „Romain is op weg naar het ziekenhuis, maar hij is verder oké”, zei teambaas Günther Steiner van Haas Formula One Team. „Hij heeft brandwonden op zijn handen en enkels, maar is volledig bij bewustzijn. Dit heb ik nog nooit gezien. Ongelofelijk. Natuurlijk is hij zwaar geraakt. Ik wil de reddingswerkers bedanken die heel snel bij hem waren. De marshals en de mensen van de FIA hebben het geweldig gedaan. Het was heel beangstigend.”

Grosjean schoot na de eerste bochtencombinatie na de start op hoge snelheid van de baan en belandde frontaal tegen de boarding na in aanraking te zijn gekomen met de wagen van Daniil Kvyat. De wagen van Haas brak daarbij in tweeën waarin het voorste deel door de vangrail schoot. De bolide van Grosjean vloog meteen in brand. De Fransman kon met hulp van racemarshals na 27 seconden zijn wagen en de vuurzee verlaten. (ANP/NRC)