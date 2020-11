‘Flinke schade’ aan woning burgemeester Woensdrecht door vuurwerkbom

De woning en de auto van de burgemeester van het Brabantse Woensdrecht zijn in de nacht van zaterdag op zondag „flink” beschadigd door een vuurwerkbom. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt. Bij het incident is niemand gewond geraakt. Over de dader of daders en het motief is nog niks bekend.

Door de vuurwerkbom ging rond 1.15 af en blies de voordeur van het huis van burgemeester Steven Adriaansen op, aldus de politie. Ook de voorzijde van zijn huis en zijn auto, die op de oprit geparkeerd stond, raakten „zwaar beschadigd”. De politie doet onderzoek naar het incident. „Ik ben enorm geschrokken net als de omwonenden”, aldus burgemeester. „Ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft.”

De afgelopen dagen was het in meerdere plaatsen onrustig, met name door jongeren die illegaal vuurwerk aanstaken en brand stichtten. Zo ook in Roosendaal, op zo’n 22 kilometer afstand van Woensdrecht. Een woordvoerder van de politie laat weten ervan uit te gaan dat de onrusten in Roosendaal niks met het incident in Woensdrecht te maken hebben.