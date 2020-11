Dua Lipa’s streamshow: een disco-ontsnapping aan de rauwe werkelijkheid

Aarzelde de Britse popsensatie Dua Lipa in maart, aan de voet van de coronapandemie, nog over de timing van haar uitbundige album Future Nostalgia, nu was er geen twijfel. De hunkering naar vrijheid, een zorgeloze state of mind, was te groot. Voor één avond wilde Dua Lipa (25) de zinnen op grote schaal verzetten. Met een thuisconcert per stream; meer theatraal, levendiger en misschien wel opzienbarender dan ze in de voor dit jaar geplande maar geannuleerde stadiontournee had kunnen bieden.

Dua Lipa’s show Studio 2054 (een kaartje kost 15 euro) kwam vrijdagavond via het streamplatform LiveNow online voor vier verschillende tijdzones. ‘Europa’ startte half tien en meteen werden we thuis vanaf de bank getransporteerd naar een dansvloer in een soort TopPop-achtige setting met fluo-neonverlichting, stalen hekwerken en een volop draaiende rookmachine. Op een klein rond podium, glitterend in een strassjurk, zong Lipa het titelnummer ‘Future Nostalgia’, omgeven door juichende dansers in glitterblousen en leggings.

Disco-nostalgie

De Brits-Kosovaarse zangeres had voor haar album met een legertje topproducers inspiratie in muziek uit de jaren tachtig gevonden. Met succes: er liggen voor januari zes Grammy-nominaties voor het majestueuze hitplaat van de zelfbewuste popsirene. Tussen de spiegelbollen van Studio 2054, een naam die verwees naar de vervlogen clubromantiek van de New Yorkse Studio 54, kon de twintiger zich nu helemáál drenken in disco-nostalgie die catchy four-on-the-floor-ritmiek paart met puntige grooves van nu. Zoals in haar onweerstaanbare ‘Levitating’. Om door te schakelen naar ‘Pretty Please’ tot de onberispelijk dancetrack ‘Break My Heart’, waarin de gitaarlick uit INXS’ ‘Need You Tonight’ de smaakmaker is.

Dat optredens via streams zo hun beperkingen hebben in afstand, geluid en interactie hebben we de afgelopen maanden wel gezien. Maar dat Studio 2054 eigenlijk geen concert was, verraste. Wat wel? Een 70 minuten durende muziekvideo. Een filmische, cool gestileerde, vooraf opgenomen muziekproductie waarin Dua Lipa, bijgestaan door band en backingvocalisten, zong, danste, bekende muziekvrienden ‘ontmoette’ en ontsnapte aan de nu wel heel erg rauwe werkelijkheid.

Gestroomlijnd van set naar set

In het industriële evenementencomplex Printworks in Londen zwierde ze in een gestroomlijnde route van set naar set, onafgebroken gevolgd door de camera. Het riep herinnering op aan de lange muziekvideo’s die popster Michael Jackson maakte. Al ging Lipa’s dans in de geoliede choreografieën – ze is nooit de beste danseres geweest maar heeft met de jaren geleerd soepeler en strakker te bewegen – ten koste van haar husky zang. Vlakker dan op de plaat maar geen noot missend.

Van een benijdenswaardig volle dansvloer ging het naar de dj-booth van The Blessed Madonna – de dj die curator was van haar remixalbum. Vervolgens ‘hing’ Lipa bij de cocktailbar met de zich tegenwoordig evenzo in disco onderdompelende diva Kylie Minogue. Puntje verschil: Minogue heeft die discotijd niet van horen zeggen. Hun versie van Minogue’s ‘Real Groove’ sloot perfect aan bij de sfeer, waarna de Lipa-floorfiller ‘Electricity’ de dansnacht voortzette.

Een rustpunt kwam in de kleedkamer. Letterlijk, want de met veel bombarie aangekondigde zangeres Miley Cyrus schitterde voor het duet ‘Prisoner’ slechts op een oude tv. En zo was er meer curieus. De evenzo virtuele ‘komst’ van Sir Elton John en de onwillekeurige korte uitvoering van ‘Rocket Man’ achter zijn piano. Of eerder: dat de edgy zangeres FKA Twigs – wel aanwezig – zich vooral acrobatisch slingerde om een paal en nauwelijks iets zong in het gloednieuwe duet met Lipa.

In tegenstelling tot Billie Eilish’ recente streamconcert richtte Lipa zich nergens tot de kijker. Dat versterkte het gevoel op de bank dat je weliswaar vrolijke energie zag, maar het matig meevoelde. Al was kneiterhit ‘Don’t Start Now’ een buitengewone afsluiter in glitterregen. En voelde het ook met de jonge Belgische zangeres Angèle puur aan. De in de lockdown verbonden gelijke zielen dansten met het frisse, Franstalige liedje ‘Fever’ van de huiskamer terug de clubnacht in. Het is de wens nu van menig twintiger.

Pop Dua Lipa: Studio 2054 (streamconcert) Gezien: 27/11, online. ●●●●●