‘Darth Vader’-acteur Dave Prowse (85) overleden

De Britse bodybuilder en acteur Dave Prowse, die in de originele Star Wars-trilogie de rol van Darth Vader vertolkte, is zaterdag na een kort ziektebed op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent Thomas Bowington zondag bekendgemaakt, meldt de BBC. „May the force be with him, altijd”, aldus Bowington, refererend aan de bekende zin uit de trilogie.

De bijna twee meter lange Prowse kreeg de slechterikenrol in Star Wars nadat regisseur George Lucas hem in de rol van lijfwacht zag in Stanley Kubricks film A Clockwork Orange uit 1971. Hij deed auditie voor de personages van Darth Vader en Chewbacca. De acteur vertelde later aan de BBC dat hij voor de eerste koos, omdat mensen zich „altijd de slechteriken herinneren”. Overigens werd de stem van Darth Vader ingesproken door James Earl Jones, omdat de makers van de film niet tevreden zouden zijn geweest met zijn niet zo zware stem en West-Engelse accent. In vechtscènes waarin Darth Vader het beroemde lichtzwaard hanteert, werd de rol vertolkt door de zwaardvechter Bob Anderson.

Ondanks de bekendheid die Prowse met Star Warse vergaarde, zou hij volgens de BBC trotser zijn geweest op de rol van Green Cross Code Man. Deze in groen en wit gehulde superheld stond centraal in een Britse campagne voor verkeersveiligheid met de slagzin „stop, kijk en luister”. De campagne was vanaf 1975 zeker tien jaar te zien. Prowse noemde zijn aandeel in de reclames „de beste baan die ik ooit heb gehad”.