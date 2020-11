Boeiende schaatsstrijd tussen Leerdam en Kok, twee tegengestelde karakters

Nog voor het schaatsseizoen was begonnen, zei Femke Kok in een interview met het Friesch Dagblad dat ze niet van divagedrag houdt. Die opmerking op dat moment zal niet als sneer naar Jutta Leerdam zijn bedoeld, maar symboliseert wel de persoonlijke kloof tussen twee vrouwen die op het ijs gelijkwaardig zijn. Het noodzakelijke verschil om de Nederlandse sprinttitel te bemachtigen viel afgelopen weekeinde uit in het voordeel van Leerdam. Ze was over vier afstanden nét een tikje sneller dan de koele Kok.

Opmerkelijk? Niet direct, want Leerdam heeft meer ervaring dan Kok. Zij heeft twee jaar kunnen rijpen en proeven van bekwaamheid afgelegd met de nationale sprinttitel in 2019 en vorig jaar de wereldtitel op de 1.000 meter. Maar de forse tegenstand van Kok waarmee Leerdam werd geconfronteerd was opmerkelijk. Daar had ze niet op gerekend, bleek uit haar commentaar na afloop.

Megatalent

Kok bewees haar klasse in Thialf op ondubbelzinnige wijze door drie van de vier afstanden te winnen. Het gat met Leerdam was evenwel net niet groot genoeg om op de afsluitende 1.000 meter in haar debuutjaar direct het NK te winnen. „Ik stortte helemaal in. Het kampioenschap duurde voor mij één ronde te lang”, stelde het 20-jarige megatalent uit het Friese gehucht Nij Beets sip vast.

De bijna twee jaar oudere Leerdam is de komende jaren nog niet van Kok af, zo veel werd in Heerenveen duidelijk. De jongste van de twee heeft onmiskenbaar een snellere 500 meter in de benen, een afstand waarmee Leerdam aantoonbaar meer moeite heeft. Desondanks legde ze met twee degelijke 500-meterritten de basis voor haar tweede nationale titel. Het verschil bleef dermate beperkt, dat Leerdam op de afsluitende 1.000 meter met een voorsprong van bijna anderhalve seconde op Kok vernietigend kon toeslaan.

Het wordt de komende jaren nog een boeiende tweestrijd tussen twee schaatssters met tegengestelde persoonlijkheden. Waar Leerdam zich buiten het schaatsen profileert op sociale media, houdt Kok het bij voorkeur sober. En waar Leerdam overstroomt van zelfvertrouwen, haar eigen commerciële ploeg Worldstream oprichtte en een trainer in dienst nam die zich aan haar ambities moest conformeren, stelt Kok zich bij haar nieuwe ploeg Reggeborgh dienstbaar op. De Friezin is vooral leergierig, heel leergierig.

Leerdam staat anders in het leven. Zij verliet vorig seizoen team Reggeborgh van coach Gerard van Velde om zelfstandig verder te gaan. Samen met haar schaatsende vriend Koen Verweij lijkt die stap haar goed te doen. Met dank aan coach Kosta Poltavets, die na tien jaar de overstap van de Russische nationale ploeg naar het team van Leerdam maakte.

Zijn schaafwerk heeft haar ontegenzeglijk beter gemaakt, al gunt de schaatsster Poltavets niet alle eer. „Ik houd er niet van me afhankelijk van een coach te maken. Ik respecteer zijn werk en maak gretig gebruik van zijn uitgebreide kennis, maar uiteindelijk moet ik de prestaties leveren”, zegt ze zelfverzekerd.

Kok stelt haar persoonlijkheid minder centraal. De overgang van de junioren naar team Reggeborgh heeft vooral te maken met Koks diepe wens om beter te worden, vooral op de 1.000 meter. Zij kiest bewust voor de weg der geleidelijkheid. En als haar aspiraties worden verstoord door de studie bedrijfskunde aan de universiteit van Groningen stopt ze daar mee.

Die studie groeide haar boven het hoofd, zegt ze. „Met de hoorcolleges lukte het nog wel. Die kon ik terug luisteren. Maar de werkcolleges werden me te veel. Die kon ik niet alle bijwonen en het kostte zoveel tijd om de benodigde informatie zelf op te zoeken, dat ik na een maand ben gestopt. Wel jammer, want ik vind het leuk iets nieuws te leren. Maar het was gewoon niet te combineren met schaatsen. Ik denk er nu aan een cursus op HBO-niveau te beginnen.”

Klaagzang

Hoewel Kok in Thialf drie van de vier afstanden won – een prestatie waar ze apetrots op was – liet Leerdam doorschemeren haar concurrente onbewust geholpen te hebben. Die 1.000 meter van zaterdag was in Leerdams ogen dermate beneden haar stand, dat Kok zich op die afstand weinig illusie voor de toekomst moet maken. Het bewijs leverde ze op de 1.000 meter van zondag waarop de titel overtuigend werd veiliggesteld, vond Leerdam.

Ze was wel zo wijs na haar klaagzang van zaterdag over een barstje in haar schaats niet opnieuw naar materiaalpech te verwijzen. „Daar hebben we het niet meer over”, sprak Leerdam, wijs geworden na de kritiek die ze had gekregen.

In plaats van klachten over het materiaal schreef Leerdam haar titel vooral toe aan haar vorderingen op de 500 meter. En dan met name aan de verbeterde start, die volgens haar in een hogere snelheid resulteert.

Tussen de regels door erkende Leerdam na dag één wel degelijk in de piepzak te hebben gezeten. Koks verbetering van haar persoonlijk record zaterdag op de 1.000 meter met bijna één seconde had haar twijfel op een goede afloop vergroot. Maar van die lichte wankelmoedigheid was zondag met een kampioenskrans om haar schouders totaal geen sprake meer. Leerdam glimlachte van oor tot oor.