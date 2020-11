‘Bekostiging zorg moet op de schop’

Er moet nu worden ingegrepen om het zorgstelsel nog betaalbaar te houden. Twee gezaghebbende instanties in de zorgsector schrijven dat in een rapport voor minister Tamara van Ark (VVD) voor Medische Zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut hebben een nieuwe manier van bekostiging voor de zorg ontworpen. Een systeem waarbij er minder nadruk ligt op productieprikkels. „De zorg is te veel een verdienmodel geworden”, waarschuwde de voorzitter van de NZa in juni. De NZa gaat onder meer over de tarieven in de zorg en het Zorginstituut over het basispakket.

Zonder ingrijpen wordt de zorg te duur, waarschuwen de instanties. Door vergrijzing, chronische ziekten en dure geneesmiddelen. Er wordt niet genoeg samengewerkt, te weinig preventie ingezet en een deel van de behandelingen werkt niet. „We moeten niet langer met publiek geld betalen voor zorg die niet-effectief is, of zelfs onnodig”, zegt Sjaak Wijma, voorzitter van het Zorginstituut. „We dreigen in 2040 de helft van ons bruto inkomen te moeten afstaan aan zorg. Een kwart van de mensen zal dan in de zorg moeten werken. Dat is een no go.”

Heupoperaties

Het plan gaat uit van verschillende manieren van betalen voor zorg. Nu worden ziekenhuizen betaald met het zogeheten dbc-systeem: een prijs per behandeling. „De zorg is heel erg op verrichtingen gericht”, zegt Josefien Kursten, directeur Regulering van de NZa. „In plaats van op uitkomsten. Als je betaalt voor heupoperaties dan krijg je ook heupoperaties; het is een volumeprikkel.”

Voor de acute (spoedeisende) zorg moet er een bekostiging komen op basis van beschikbaarheid. Bijvoorbeeld met een vast bedrag voor de populatie, of een overheidssubsidie.

De planbare zorg (de niet-spoedzorg) moet voortaan in ‘bundels’ worden gefinancierd. Dat geld is bedoeld voor meerdere zorgaanbieders en gaat over een vaste termijn. Bijvoorbeeld de periode vóór een operatie, de operatie zelf, en de periode erna. Zo worden zorgaanbieders gestimuleerd om samen na te denken over het beste verloop voor de patiënt. Fysiotherapie en leefstijladvies kunnen bijvoorbeeld de kans op complicaties bij een operatie verminderen, waardoor er minder dure nazorg nodig is.

Nuttige zorg

Tot slot moet ook de financiering van ‘chronische zorg’ anders, dat is jarenlange zorg bij chronische ziektes. Hier moet voortaan een ‘netwerkbekostiging’ voor komen. Dat gaat bijvoorbeeld om een bepaald bedrag per jaar per patiënt, voor verschillende zorgaanbieders. Ook wijkverpleegkundigen moeten hiermee geholpen zijn. Nu zijn zij druk met het, soms tot op de vijf minuten, factureren van iedere handeling.

Het Zorginstituut heeft ook een to-do-lijst voor zichzelf. Het gaat afspraken maken met onder andere verzekeraars en zorgaanbieders over welke vormen van zorg nuttig zijn en welke niet. Met onderlinge contracten moeten zorgpartijen zich daaraan houden. Gebeurt dat niet, dan kijkt het Zorginstituut naar manieren om dat af te dwingen.

De maatregelen moeten gezamenlijk zorgen voor meer ‘passende zorg’. Dat is een term die lijkt op ‘zinnige zorg’, al jaren een groot thema binnen de zorgsector. Passende zorg gaat over het aanbieden van zinnige zorg – zorg die bewezen effectief is – op de best mogelijke manier, indien mogelijk bij de patiënt thuis. Verzekeraars, ambtenaren en zorgaanbieders onderschrijven al jaren de principes van ‘zinnige zorg’, maar de zorgwereld blijkt weerbarstig en lastig te hervormen.

