Argentijnse justitie onderzoekt dood Maradona, huiszoeking bij zijn arts

De Argentijnse politie heeft zondag de woning en het kantoor van de arts van Diego Maradona doorzocht als onderdeel van een onderzoek naar de dood van de voetballegende. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van het Openbaar Ministerie. Het is niet bekendgemaakt wat de aanleiding is van het onderzoek of waar zijn arts Leopoldo Luque van wordt verdacht. Volgens Argentijnse media wordt hem nalatigheid verweten.

Zaterdag hebben goede vrienden en familieleden van de oud-voetballer verklaringen afgegeven aan de politie. „Op grond van het verzamelde bewijsmateriaal werd het noodzakelijk geacht om huiszoekingen te doen in het huis en kantoor van dokter Leopoldo Luque”, schrijft justitie in een verklaring. Verder zijn er geen details bekendgemaakt.

Lees ook: Diego Maradona: van het ziekenhuis in één keer door naar de ontwenningskliniek

Donderdag vroeg de advocaat van Maradona, Matias Morla, om een onderzoek. Volgens hem kwam de hulpverlening op de dag van zijn dood langzaam op gang. „Het duurde meer dan een half uur voordat de ambulance er was, dat is misdadig idioot”, zei hij.

Eerder deze maand werd Maradona al geopereerd vanwege een bloedprop in zijn hersenen. Hij moest vervolgens langer in het ziekenhuis blijven omdat hij last had van ontwenningsverschijnselen. Woensdag overleed hij op zestigjarige leeftijd aan een hartstilstand. Na zijn dood werden drie dagen van nationale rouw afgekondigd.